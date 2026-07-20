Олигархи перестраховались: как удар по складам Wildberries повлияет на Россию

В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли удар по логистическому хабу российского маркетплейса Wildberries в Московской области. Нет ничего странного в том, почему удар был нанесен именно по этому объекту.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что именно на этом маркетплейсе продавались различные запчасти для изготовления дронов. Там оказывают помощь российской армии. Соответственно, в ответ на это прилетают дроны.

Повлияют ли такие удары на российских олигархов?

По словам Чаленко, уже поступали сообщения о том, что компания не будет выплачивать продавцам компенсацию за утраченный товар. Местные олигархи недавно перестраховались и включили в договоры пункт, согласно которому они освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств перед продавцами в случае атаки дронов.

Такие атаки – не только ответ на удар по украинским терминалам той же "Новой почты", Укрпочты или больших гипермаркетов. Фактически это удар по объекту двойного назначения, где продают запчасти для дронов,

– сказал Чаленко.

Казалось бы, российские олигархи могли бы повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины. Однако создается впечатление, что диктатор вообще об этом не задумывается. Это ясно видно на фоне информации о возможном усилении мобилизации в России с сентября 2026 года.

Как удар по Wildberries повлияет на Россию: смотрите видео 24 Канала