Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що саме на цьому маркетплейсі продавали різні запчастини для виготовлення дронів. Там допомагають російській армії. Відповідно у відповідь на це прилітають дрони.

Чи вплинуть такі удари на російських олігархів?

За словами Чаленка, вже надходили повідомлення, що компанія не буде виплачувати продавцям компенсацію за втрачений товар. Тамтешні олігархи нещодавно перестрахувалися і внесли в договори пункт, що вони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань перед продавцями в разі атаки дронів.

Такі атаки – не лише відповідь на удар по українських терміналах тієї ж "Нової пошти", Укрпошти чи великих гіпермаркетів. Фактично це удар по об'єкту подвійного призначення, де продають запчастини до дронів,

– сказав Чаленко.

Здавалося б, російські олігархи могли б вплинути на Путіна, аби той припинив війну проти України. Однак складається враження, що диктатор взагалі за це не задумується. Це чітко зрозуміло на тлі інформації про можливе посилення мобілізації в Росії з вересня 2026 року.

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