Горел несколько дней: спутник фиксирует последствия атаки на склад Wildberries в Самарской области

Украинские дроны продолжают наносить удары по логистике России. В сети появились спутниковые снимки пожара, возникшего после одного из последних ударов по "Wildberries" в поселке Новосемейкино Самарской области.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".

Что фиксируют спутники после удара по складу Wildberries?

На обнародованном снимке видны значительные повреждения складского комплекса, где после атаки дронов несколько дней продолжался масштабный пожар. По подсчетам журналистов, после удара по еще одному складу компании в Ленинградской области, произошедшего 4 августа, общее количество уничтоженных или поврежденных объектов Wildberries достигло 16.

Спутники фиксируют масштабный пожар в Самарской области: смотрите видео

Напомним, 2 августа беспилотники провели атаку на логистический центр Wildberries в Самарской области. В пресс-службе объединенной компании RWB (Wildberries & Russ) тогда подтвердили возникновение пожара на объекте, однако о масштабах ущерба не сообщили.

В июле крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял не менее 17% складских площадей из-за серии атак беспилотников. По оценкам российского Forbes, убытки продавцов могут достигать 280 миллиардов рублей, тогда как компенсации пока получают лишь небольшие компании.

С середины июля под ударами оказались логистические центры Wildberries в Тамбовской, Московской, Самарской, Ленинградской, Волгоградской, Рязанской областях и других регионах России. По оценкам аналитиков, повреждено от 893 тысяч до 1,154 миллиона квадратных метров складских площадей, хотя часть объектов уже возобновила работу. Основательница компании Татьяна Ким заявила, что склады застрахованы, однако полисы не покрывают риски атак беспилотников и террористических актов.

К слову, белорусский бизнес обратился к правительству в связи с атаками на склады Wildberries в России, где хранятся товары более 22 тысяч белорусских компаний. Предприниматели просят власти разработать механизмы защиты и гарантии компенсации возможных убытков, подчеркивая, что пожары и атаки не должны автоматически признаваться форс-мажорными обстоятельствами.

Отметим, что бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что удары по складам Wildberries, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам в России существенно ослабляют военный и экономический потенциал страны-агрессора. По его словам, Россия не способна надежно прикрыть все стратегические объекты, расположенные за сотни и тысячи километров от фронта.