Россия атаковала крупнейшую электроподстанцию в Европе: как это повлияет на ситуацию со светом

Российские войска атаковали критическую электроподстанцию на западе Украины. Из-за этого в западных областях, в частности на Львовщине, возможны временные перебои с электроснабжением.

Согласно открытым источникам, есть информация о повреждении Западноукраинской подстанции. Она является крупнейшей в Европе. Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "Киев24".

Как удар по Западноукраинской подстанции повлияет на ситуацию со светом?

Эта подстанция отвечает за распределение электроэнергии в западных регионах страны. Она объединяет:

выдачу электроэнергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС;

балансировку системы за счет Бурштынской и частично Добротворской ТЭС;

импорт и аварийную помощь из стран ЕС.

"Укрэнерго" уже обратилось в Польшу за аварийной помощью – до 200 МВт-ч, что примерно равно мощности полутора атомных энергоблоков.

Эксперт подчеркивает: критического дефицита электроэнергии нет. В то же время из-за похолодания ближайшие несколько дней могут быть сложными.

Жителям советуют иметь запас воды и пищи, подготовить теплую одежду и термос с горячим напитком, знать, где расположены пункты несокрушимости.

Что известно о последствиях массированной атаки 7 февраля?