Россия атаковала крупнейшую электроподстанцию в Европе: как это повлияет на ситуацию со светом
- Россия атаковала критическую электроподстанцию на западе Украины.
- "Укрэнерго" обратилось в Польшу за аварийной помощью.
- Эксперт отмечает, что критического дефицита электроэнергии нет, хотя ближайшие дни могут быть сложными из-за похолодания.
Российские войска атаковали критическую электроподстанцию на западе Украины. Из-за этого в западных областях, в частности на Львовщине, возможны временные перебои с электроснабжением.
Согласно открытым источникам, есть информация о повреждении Западноукраинской подстанции. Она является крупнейшей в Европе. Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "Киев24".
Как удар по Западноукраинской подстанции повлияет на ситуацию со светом?
Эта подстанция отвечает за распределение электроэнергии в западных регионах страны. Она объединяет:
- выдачу электроэнергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС;
- балансировку системы за счет Бурштынской и частично Добротворской ТЭС;
- импорт и аварийную помощь из стран ЕС.
"Укрэнерго" уже обратилось в Польшу за аварийной помощью – до 200 МВт-ч, что примерно равно мощности полутора атомных энергоблоков.
Эксперт подчеркивает: критического дефицита электроэнергии нет. В то же время из-за похолодания ближайшие несколько дней могут быть сложными.
Жителям советуют иметь запас воды и пищи, подготовить теплую одежду и термос с горячим напитком, знать, где расположены пункты несокрушимости.
Что известно о последствиях массированной атаки 7 февраля?
- В ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В общем оккупанты использовали почти 450 дронов и ракет. Основные направления удара – Львовщина, Ивано-Франковская область, Ровенская область, Винницкая область.
- Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре Украины. На этот раз пострадали высоковольтные подстанции, магистральные линии 750 и 330 кВ, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.
- В стране ввели графики аварийных отключений, в северных и восточных регионах – усиленные ограничения электроснабжения.