Заявление было опубликовано на сайте ассоциации.

Какие детали рассказали организаторы?

В АРМАДА пояснили, что мероприятие было закрытым и являлось демонстрацией украинских технологий для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз. К ней присоединились представители украинской оборонной индустрии и потенциальные пользователи таких разработок.

В ассоциации подчеркнули, что точная локация не была опубликована в публичном доступе. В то же время текст, распространяемый в сети как публичный анонс, был адресным приглашением. Его присылали по закрытым каналам, а точное место проведения, по словам организаторов, сообщали подтвержденным участникам после регистрации и проверки.

Также они подчеркнули, что это не выставка, а практическая демонстрация.

Речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимо открытое пространство и возможность их практического применения,

– говорится в заявлении.

АРМАДА заявила, что будет полностью сотрудничать со следствием, предоставит имеющуюся информацию компетентным органам и будет способствовать установлению обстоятельств, как информацию о месте проведения мероприятия получил враг.

Напомним, правоохранители задержали главного организатора мероприятия в Киевской области. По данным следствия, событие более чем на 300 участников организовали без согласований с военным командованием и властями. Подозреваемому в ближайшее время будут выбирать меру пресечения, а пока она с ранениями под стражей в больнице.