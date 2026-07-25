Заяву опублікували на сайті асоціації.

В АРМАДА пояснили, що захід був закритою демонстрацією українських технологій для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз. До неї долучились представники української оборонної індустрії та потенційні користувачі таких розробок.

В асоціації наголосили, що точну локацію не публікували у публічному доступі. Водночас текст, який поширюють в мережі як публічний анонс, насправді був адресним запрошенням. Його надсилали закритими каналами, а точне місце проведення, за словами організаторів, повідомляли підтвердженим учасникам після реєстрації та перевірки.