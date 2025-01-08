"Кровь идет из грудной клетки": Зеленский показал первые кадры после авиаудара по Запорожью

Россияне нанесли очередной циничный авиаудар по Запорожью 8 января. Президент Украины показал первые мгновения после авиаудара.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. На опубликованном видео можно увидеть, что улицы укрыты телами невинных людей.

Смотрите также Улицы укрыты телами невинных: жуткие последствия атаки на Запорожье

Какими были первые мгновения после авиаудара по Запорожью

Зеленский показал последствия удара по Запорожью: смотрите видео (Внимание! Видео содержит чувствительные кадры)

Зеленский отметил, что днем 8 января россияне сознательно нанесли удар по Запорожью. Президент добавил, что сейчас известно о десятках раненых в результате атаки, им оказывают помощь. К сожалению, известно о 13 погибших. Президент отметил, что количество жертв может возрасти.

Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что за каждую террористическую атаку нужно оказывать давление на Россию. Он отметил, что надежным мир "возможен только благодаря силе".