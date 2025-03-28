В Запорожье попрощались с семьей, которая погибла в результате атаки россиян по городу

В пятницу, 28 марта, в Запорожье попрощались с семьей Маленко, которые погибли в результате попадания российского "Шахеда" в их дом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также "Как страшный сон": что известно о семье Маленко, которую убила Россия в Запорожье

Россияне убили семью Маленко в Запорожье

Вражеские "Шахеды" атаковали Запорожье вечером 21 марта. Тогда один из российских дронов ударил по жилому сектору и полностью разрушил дом, в котором жила семья Маленко – 38-летняя Ольга, 41-летний Роман и 17-летняя Ульяна-Кристина.

Старшая дочь Виктория снимает квартиру и живет отдельно – в тот день девушка планировала прийти в гости к родителям.

Я хотела приехать в пятницу к родителям, но сильно устала на работе и отдохнуть решила. Мне позвонил крестный, когда началась атака "Шахедами", спросил дома ли я. Потом через 10 минут он набрал снова и сказал, что прилетело в дом родителей. Все было перекрыто, я приехала на место. Мне показали фото сестры, а мамы и папы – нет,

– рассказала Виктория.

По словам журналистов, за жизнь мамы девушек врачи боролись около 10 часов, но Ольга умерла в больнице.

В Запорожье попрощались с семьей Маленко: смотрите видео

Похоронили семью на кладбище в Шевченковском районе Запорожья.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким семьи Маленко. Светлая память!