Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Росіяни вбили родину Маленків у Запоріжжі

Ворожі "Шахеди" атакували Запоріжжя ввечері 21 березня. Тоді один із російських дронів вдарив по житловому сектору та вщент зруйнував будинок, в якому жила родина Маленків – 38-річна Ольга, 41-річний Роман та 17-річна Уляна-Христина.

Старша донька Вікторія винаймає квартиру та живе окремо – в той день дівчина планувала прийти в гості до батьків.

Я хотіла приїхати в п'ятницю до батьків, але сильно втомилася на роботі і відпочити вирішила. Мені подзвонив хрещений, коли почалася атака "Шахедами", спитав чи я вдома. Потім через 10 хвилин він набрав знов і сказав, що прилетіло в дім батьків. Все було перекрито, я приїхала на місце. Мені показали фото сестри, а мами і тата – ні,

– розповіла Вікторія.

За словами журналістів, за життя мами дівчат лікарі боролися близько 10 годин, але Ольга померла в лікарні.

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Поховали родину на кладовищі в Шевченківському районі Запоріжжя.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким родини Маленків. Світла пам'ять!