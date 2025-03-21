Дрон попал возле дома журналиста 24 Канала в Запорожье: момент попал на видео
- В ночь на 22 марта российские войска атаковали Запорожье дронами-камикадзе, один из которых взорвался возле дома журналиста 24 Канала.
- Журналист и его семья не пострадали, но соседний двор получил повреждения.
- Журналист поделился видео момента удара и фото повреждений.
В ночь на 22 марта российские войска в очередной раз атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Один из беспилотников взорвался прямо возле дома журналиста 24 Канала.
Также журналист поделился видео на котором можно увидеть, как момент удара. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, передает 24 Канал.
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Вражеский дрон попал возле дома журналиста 24 Канала
В ночь на 22 марта российские войска в очередной раз устроили массированный обстрел дронами по Запорожью. Один из дронов взорвался прямо возле дома нашего журналиста.
Дрон взорвался возле дома журналиста 24 Канала: смотрите видео
Вот прямо под мой дом упало,
– сообщил он.
К счастью, сам журналист и его семья не пострадали.
"Все живы целы. Нам правда повезло, потому что все смотрит во двор, то ничего не побило, окна на месте, но вот у друга мамы вынесло все", – рассказал журналист.
Он также прислал фото соседнего двора, на котором можно увидеть возгорание и изуродованный жилой дом в результате российской атаки.
Соседний двор журналиста после вражеской атаки / Фото, предоставлено 24 Каналу