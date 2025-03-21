В Запорожье из-под завалов садика спасли черепашку Байрактар

Вечером 21 марта россияне ударили по Запорожью. Во время ликвидации ночных последствий чрезвычайники спасли черепашку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Спасатели отмечают, что каждая жизнь важна.

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Что известно о спасении черепашки в Запорожье

Во время ликвидации последствий ночного обстрела в детском саду Запорожья к чрезвычайникам обратилась работница заведения.

Женщина сообщила, что в одном из кабинетов живет черепаха и попросила спасти его. Спасатели обследовали помещение и нашли пресмыкающееся целым и невредимым,

– сообщают в ГСЧС

Черепаху по кличке Байрактар передали женщине. Работница садика поблагодарила чрезвычайников и забрала животное к себе домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как черепашку спасали из огненного плена: смотрите видео

Заметим, что в результате удара в Запорожье погибли три человека, количество пострадавших возросло до 16. Также из-за российской атаки в городе есть повреждения частных домов и многоэтажек.