3-летний ребенок остался сиротой: Федоров рассказал новые детали обстрела колонны в Запорожье

Утром 30 сентября оккупанты обстреляли гуманитарную колонну в Запорожье. В результате пострадало много людей, а ребенок остался сиротой.

Именно эту линию разграничения каждый день пересекало большое количество людей, и оккупанты знали об этом. Подробнее об атаке рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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Место удара россиян

Как рассказал Иван Федоров, ежедневно эту линию разграничения пересекали более 500 украинцев из временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, в том числе и Мелитополя. Кроме того, потому, что враг не пропускает гуманитарный коридор, волонтеры и просто неравнодушные попутными машинами туда ежедневно передавали:

лекарства,

продукты питания,

средства первой необходимости

Назначались они украинцам, находящимся во временной оккупации.

Последствия атаки

В 7 утра 30 сентября россияне атаковали Запорожье. По городу выпустили 16 ракет С-300, 3 из которых попали именно по этой гуманитарной колонне. По словам Федорова, сейчас сложно сказать, сколько людей погибло. Однако известно, что:

более 20 человек погибли,

более 60 получили ранения.

К сожалению, большое количество сейчас находится в реанимации, в больнице. Пострадали дети. 5-летний ребенок получил осколочные ранения и 3-летний ребенок остался уже сиротой. Поэтому это действительно трагическое событие для нас,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

Зачем россияне ударили в это место – неизвестно. Однако заметим, что сразу после атаки в 7 утра россияне в своих пропагандистских СМИ рассказали, что они нанесли ракетные высокоточные удары по стратегическим военным объектам. Однако когда поняли, какую беду натворили, то сразу же начали обвинять в своем террористическом акте украинские власти.

"Надеемся, что все те, кто сейчас в больнице, они выживут. И, конечно, те, кто виноват в этом – будут наказаны за это", – резюмировал Иван Федоров.

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