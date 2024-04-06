Целью российских оккупантов стали промышленные предприятия. Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Кирильчук – депутат Запорожского городского совета, отметив, что некоторые из них подверглись серьезным разрушениям.
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Ракетный обстрел Запорожья
Во время массированной атаки с ночи на утро 6 апреля россияне атаковали также Запорожскую область. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты целились в промышленные предприятия.
В промежутке с 5:30 до 6:00 утра россияне били "Калибрами". Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось сбить над Запорожской областью 1 ракету "Калибр". Весь город всколыхнуло от ужасного обстрела. Поражениям подверглись промышленные объекты. Последствия прилетов устраняют работники ГСЧС и коммунальщики с начала обстрела до отбоя,
– сообщил Дмитрий Кирильчук.
Сейчас россияне прибегают к тактике повторных ударов по целям, где уже были попадания. Подобные случаи произошли в Харькове и Запорожье в течение последних двух дней.
"За сегодня самое главное, что никто из жителей не пострадал. Разрушения будут устранены. Это позорная практика – россияне не оставляют своих потуг обстреливать Запорожье", – добавил Кирильчук.
Добавим, что во время сегодняшней российской атаки в Запорожье прозвучало два взрыва с разницей в десять минут.
Циничные удары по Запорожью: что известно
- Днем 5 апреля в Запорожье прозвучало пять взрывов. Россияне повредили в Запорожье 3 многоэтажки, дом частного сектора, заведение торговли и общежитие.
- Оккупанты осуществили две волны ударов по городу. После первых двух взрывов на месте поражения работали спасатели, полицейские и журналисты. Через 40 минут после этого российские оккупанты снова ударили по тому же месту.
- По состоянию на утро 6 апреля известно, что 4 человека погибли – двое мужчин и две женщины. Из них двое – умерли в больнице. 23 человека были ранены. Восемь из них, в частности два ребенка 9 и 17 лет, находятся в больнице. Четверо из восьми – в тяжелом состоянии.