Целью российских оккупантов стали промышленные предприятия. Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Кирильчук – депутат Запорожского городского совета, отметив, что некоторые из них подверглись серьезным разрушениям.

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Ракетный обстрел Запорожья

Во время массированной атаки с ночи на утро 6 апреля россияне атаковали также Запорожскую область. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты целились в промышленные предприятия.

В промежутке с 5:30 до 6:00 утра россияне били "Калибрами". Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось сбить над Запорожской областью 1 ракету "Калибр". Весь город всколыхнуло от ужасного обстрела. Поражениям подверглись промышленные объекты. Последствия прилетов устраняют работники ГСЧС и коммунальщики с начала обстрела до отбоя,

– сообщил Дмитрий Кирильчук.

Сейчас россияне прибегают к тактике повторных ударов по целям, где уже были попадания. Подобные случаи произошли в Харькове и Запорожье в течение последних двух дней.

"За сегодня самое главное, что никто из жителей не пострадал. Разрушения будут устранены. Это позорная практика – россияне не оставляют своих потуг обстреливать Запорожье", – добавил Кирильчук.

Добавим, что во время сегодняшней российской атаки в Запорожье прозвучало два взрыва с разницей в десять минут.

Обратите внимание! В ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали Украину 32 ударными БПЛА типа Shahed-131/136, а также 6 ракетами различных типов: тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области;

двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области;

одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря. Силы обороны сбили две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 дронов-камикадзе.

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