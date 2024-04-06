Ціллю російських окупантів стали промислові підприємства. Про це 24 Каналу розповів Дмитро Кирильчук – депутат Запорізької міської ради, відзначивши, що деякі з них зазнали серйозних руйнувань.

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Ракетний обстріл Запоріжжя

Під час масованої атаки з ночі на ранок 6 квітня росіяни атакували також Запорізьку область. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські окупанти цілились у промислові підприємства.

В проміжку з 5:30 до 6:00 ранку росіяни гатили "Калібрами". Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося збити над Запорізькою областю 1 ракету "Калібр". Все місто сколихнуло від жахливого обстрілу. Уражень зазнали промислові об'єкти. Наслідки прильотів усувають працівники ДСНС та комунальники з початку обстрілу до відбою,

– повідомив Дмитро Кирильчук.

Зараз росіяни вдаються до тактики повторних ударів по цілях, де вже були влучання. Подібні випадки відбулися у Харкові та Запоріжжі протягом останніх двох днів.

"За сьогодні найголовніше, що ніхто з мешканців не постраждав. Руйнування будуть усунені. Це ганебна практика – росіяни не полишають своїх потуг обстрілювати Запоріжжя", – додав Кирильчук.

Додамо, що під час сьогоднішньої російської атаки у Запоріжжі пролунало два вибухи з різницею у десять хвилин.

Зверніть увагу! У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також 6 ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області;

двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;

однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря. Сили оборони збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 дронів-камікадзе.

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