Воздушная атака на Запорожье: есть попадания в дома, тысячи людей без света
- В Запорожье повреждены дома и обесточены 12 тысяч абонентов.
- 14-летний парень получил ранения.
Российская армия била по Запорожью и области в течение ночи 6 февраля. Уже известна первая информация о последствиях.
Ее обнародовал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Рассказываем, что мы знаем на данный момент.
Что известно об ударах врага по Запорожью 6 февраля и их последствиях?
Воздушная тревога в Запорожье продолжается с шести вечера 5 февраля. Красные на карте также и все районы Запорожской области. Воздушные силы несколько раз информировали об ударных БпЛА врага в этом регионе. Местные слышали взрывы и работу ПВО.
Что касается последствий – по информации ОВА, после воздушной атаки в Запорожье повреждены частные дома. Также нанесен ущерб энергетике – обесточены 12 тысяч абонентов.
Один человек получил ранения – это 14-летний парень. Ему оказали всю необходимую помощь.
Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?
Ближе к концу суток 5 февраля в Полтавской ОВА сообщили, что враг атакует Полтавскую область. В регионе работала Противовоздушная оборона.
А чуть раньше днем российский беспилотник пытался атаковать Львов. ПВО уничтожила его над городом, целью была критическая инфраструктура.