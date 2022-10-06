Россия 7 ракетами ударила по многоэтажкам Запорожья: все, что известно о разрушительных прилетах

Утром 6 октября Россия совершила очередной теракт против мирного населения Украины. Оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье.

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена около 5:10, и почти одновременно начали появляться сообщения о взрывах. Все, что известно об очередном кровавом преступлении россиян – читайте дальше в материале 24 канала .

Обратите внимание Во время утренней тревоги враг ударил по Хмельнитчине

7 ударов по многоэтажкам

В 5:15 глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил ракетный удар по Запорожью. Впоследствии секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что в результате ударов врага загорелись жилые дома.

Позже Куртев сообщил, что россияне нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам города. В результате разрушены целые подъезды. На место российского теракта прибыли спасатели и все необходимые службы.

Последствия удара по Запорожью / Фото Анатолия Куртева, Александра Старуха, "Оперативный ВСУ" и Суспильне Запорожье

Один из разрушенных Россией домов: смотрите видео

Глава ОВА также обратился к жителям города и области с предупреждением о возможных повторных ударах, поэтому призвал местное население осторожничать и реагировать на все сигналы тревоги.

Жертвы и пострадавшие в результате удара

По состоянию на 8:10 российский теракт унес жизни 2 мирных жительниц Запорожья – одна женщина погибла на месте, другая – в карете скорой помощи.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что количество пострадавших по состоянию на 9:00 – 10 человек, 8 из которых госпитализированы, 2 отказались от медицинской помощи. Те, кто находится в больнице, сейчас в среднем и тяжелом состояниях.

В то же время Александр Старух сообщил, что удалось спасти многих людей, среди которых 3-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице.

Реакция Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют воевать только против мирного населения – именно так он объяснил ракетный удар по многоэтажкам. Ермак назвал россиян жалкими трусами.

Глава ОП призвал раз и навсегда решить российский вопрос и подчеркнул, что оккупантов ожидает тотальный разгром и привлечение к ответственности за содеянное.

Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкция, изоляция. Продолжаем работать. Тотальный разгром врага и привлечение к ответственности. Только так,

– подчеркнул Ермак.

Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко отметил, что этот теракт спланирован и Россия стремится уничтожить украинские города и села и стереть все украинское с лица земли. Поэтому, как отметил заместитель председателя ОП, украинцы должны оставаться сильными и прилагать все усилия для победы.