Месть за первые дни войны, – Игнат отреагировал на удары по нефтяным заводам в России

Война давно уже перекочевала на территорию России, как этого и обещали представители украинской власти. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно в стране-агрессоре что-то взрывается и дымится. Последний раз там ярко пылали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона намекнул, что "хлопки" в России на заводах – это ответ Украины, в частности на первые дни полномасштабного вторжения, передает 24 Канал.

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Почему "хлопки" в России возможны

Сначала военный объяснил, как так происходит, что российская "мощная" ПВО допускает удары по стратегическим объектам на своей территории. По словам Игната, невозможно всю страну покрыть средствами противовоздушной обороны. Даже такое государство, как Израиль, которое имеет лучшую в мире ПВО, не способно сбить абсолютно все.

Представитель ВС отметил, что следует также учитывать возможности средств ПВО – или это ЗРК или зенитные пушки – все они имеют определенный запас боеприпасов.

Поэтому одинаково будут применяться различные тактические приемы по поражению того или иного объекта,

– объяснил Игнат.

"Делаем им то, что они нам"

Представитель Воздушных сил отметил важность ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Он вспомнил первые дни вторжения. Тогда Россия сначала ударила по воздушным силам, чтобы ослепить их, не дать возможности увидеть радиолокационные станции, чтобы наши радиотехнические войска не могли отслеживать воздушную обстановку.

Оккупанты сначала ударили по зенитно-ракетных подразделениях авиации, а потом сразу пошли удары крылатыми и баллистическими ракетами по логистике – по нефтебазам, по нефтеперерабатывающим заводам – фактически во всех регионах.

Сегодня Россия получает в ответ. К сожалению, не так быстро, как бы нам того хотелось. Тем не менее Украина получила возможность наносить удары по их инфраструктуре, по их топливно-энергетическому сектору, а это то, на чем держится экономика России,

– подытожил Игнат.

Военный заметил, что нефть и газ – это то, что приносит стране – агрессорке больше денег, которые она потом вкладывает в увеличение своего боевого потенциала и производство оружия. "Поэтому, безусловно, нужно уничтожать эту отрасль, как они делали это у нас в начале вторжения", – отметил Игнат.

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