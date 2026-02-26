Аналог операции "Паутина": военные разобрали удары по России, в частности по заводу "Искандеров"

Силам Обороны Украины удалось попасть в "жирную" цель на территории России. Удар ракетами "Фламинго" потерпел завод, производящий "Искандеры" и "Орешники".

Этот завод расположен в Уоткинске на расстоянии более 1600 километров от Украины. Специально для 24 Канала действующие и бывшие военные, военные обозреватели разобрали последствия такого важного удара и назвали, какие еще цели надо поразить на территории России.

Как удар "Фламинго" по заводу повлияет на обстрелы Украины?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что по Уоткинскому заводу зафиксированы четкие попадания и есть пробоины в цехе, который отвечает за производство ракет "Искандер". Этими ракетами Россия обстреливает Украину и терроризирует гражданское население. Важно, что есть разрушения и повреждения. Нельзя исключать, что такие удары не будут повторяться, потому что у нас нет иллюзий, что враг это не восстановит.

Уоткинский завод – один из старейших заводов России, занимавшийся металлом и работавший на ВПК. Он производит еще и ракеты "Ярс" и "Булава", которые могут нести ядерное вооружение. Удар по нему показал, что и такой объект в России – уязвим. Хотя казалось, что он должен быть приоритетным с точки зрения защиты ПВО,

– отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Он продолжил, что в 2024 году производство баллистики в России уменьшилось. Враг отдавал предпочтение обстрелам из стратегической авиации. Однако после удачной операции "Паутина" у россиян уменьшилось количество носителей крылатых ракет. Она перешла больше на обстрелы баллистикой, и теперь по аналогии с операцией "Паутина", чтобы уменьшить возможности оккупантов для таких атак, был нанесен удар по Уоткинскому заводу.

Какая еще приоритетная цель у России для удара?

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заметил, что Украина еще не имеет серийного производства подобных ракет. Однако каждое такое боевое применение, например удар по Уоткинскому заводу, дает понимание, что надо улучшать или что надо заменять в эксплуатации этой ракеты.

"Впрочем следует говорить, что это не дорогостоящая ракета, например Tomahawk на Западе, которую мы не получили или если бы и получили, то со значительными ограничениями по применению. Надо пожелать только успеха нашим производителям, чтобы они и дальше развивались в этом направлении. Однако надо не забывать и о важных целях на близком расстоянии", – отметил авиаэксперт.

По его словам, в 300-километровой зоне есть аэродромы, с которых осуществляет вылеты стратегическая вражеская авиация, которая обстреливает Украину. Также, кроме Уоткинского завода, есть завод в Подмосковье, в Королево, который собирает тактические ракеты. Он является последним этапом сборки крылатых ракет, например Х-101, Х-555, которые часто летят по территории Украины.

Куда еще попали СОУ?

Военный обозреватель Василий Пехньо подчеркнул, что ракету "Фламинго" ранее критиковали из-за того, что непонятно, вообще ли она летит и долетает ли. Однако только в течение февраля ракета продемонстрировала роскошные результаты:

5 февраля – удар по полигону "Капустин Яр";

12 февраля – арсенал ГРАУ в Волгоградской области;

21 февраля – Уточкинский завод.

На территории этого завода в результате удара образовалась воронка размером примерно 700 квадратных метров. Кроме того, различными воздушными средствами был нанесен удар по "Таманьнефтегазу", что подрывает возможности экспорта российской нефти через Черное море. Также были атаки на Белгородскую ТЭЦ и фактически блэкаут в городе.

Еще 21 февраля был удар по заводу "Электровыпрямитель" в Саранске. Также был удар по газоперерабатывающему заводу в Саратовской области. Уже горит и ключевая российская нефтеперекачивающая станция, обеспечивающая прогон нефти через нефтепровод "Дружба". Интересно, что 2 года назад после таких ударов делали бы спецэтеры на телевидении, а сейчас они проходят как данность,

– сказал военный обозреватель.

Он добавил, что кроме того, ССО, ГУР, СБУ, СБС наносят удары и на оперативную глубину. В частности, только за прошедшую неделю поразили 3 плавсредства, 7 зенитных установок, 2 самолета, 1 вертолет, 1 РЛС, 1 РСЗО "Торнадо-С", которая обстреливала южные районы Запорожья. В этом смысле это просто роскошные показатели за 1 неделю работы.

