Сами проговорились: как Путин просчитался с крайне важным заводом в Брянске

Завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске был серьезно поврежден 10 марта в результате атаки крылатыми ракетами Storm Shadow. Это очень ценное для российского ВПК предприятие, поэтому Кремль не сможет быстро оправиться от такого удара.

Ведь попадание 5 ракет Storm Shadow практически сделало невозможным эксплуатацию цеха. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, почему это катастрофическая потеря для России и почему Кремль не смог защитить завод "Кремний Эл".

Насколько серьезный удар по заводу в Брянске?

Военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defence Express Иван Киричевский отметил, что атака корректировалась в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА.

Он обратил внимание, что дрон зафиксировал попадание 5 ракет по главному корпусу – ядру всего процесса. Это нанесло россиянам немало проблем, поскольку производство микроэлектроники должно происходить в условиях стерильности.

Более того, россияне потеряли уникальное оборудование и специалистов, которые работали на заводе во время прилета ракет. В целом этот удар, отметил военный, затормозит темпы производства дальнобойных ракет различных типов.

После длительной кампании таких ударов до россиян начало доходить, что это не игра в одни ворота. Им тоже будет тяжело,

– сказал Киричевский.

Поэтому, добавил военнослужащий, россияне должны подумать о последствиях собственных действий.

Почему потеря завода "Кремний Эл" болезненна для России?

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный напомнил, как руководство завода "Кремний Эл" в свое время акцентировало на важности предприятия. Если оно прекратит работу – многие продукты ВПК России просто прекратят существование. Ведь 90% всей продукции, которую выпускал этот завод, шло для российского ВПК.

А по нему был нанесен очень мощный удар. Поэтому разрушения там сильные.

Цех довольно большой: примерно 150 на 150 метров. На всех видео из него идет черный дым – там произошел пожар. То есть разрушения серьезные, враг не сможет очень быстро оправиться,

– подчеркнул Нарожный.

По его словам, у врага есть еще один подобный завод, но он больше ориентирован на гражданское производство. И будет крайне сложно перенаправить его работу на изготовление элементов для вооружения.

Катастрофической является и потеря оборудования завода, которое изготовлено на Западе. Ведь в отношении России действуют санкции. По его мнению, по самому оптимистичному для врага сценарию понадобится несколько месяцев, чтобы найти подходящего поставщика. Даже если же у россиян это получится, то нужно все переместить и научить работников пользоваться новой техникой.

Более того, россияне потеряли ценных специалистов. Ведь в момент атаки на заводе находились работники. Они могли сильно травмироваться или даже погибнуть.

Что даст Украине поражение завода "Кремний Эл"?

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак также отметил, что завод "Кремний Эл" – критически важен для российского военно-промышленного комплекса.

В 2015 году гендиректор этого предприятия пафосно проговорился, что если вдруг исчезнет этот завод, то в России нечем его заменить,

– отметил Ступак.

Для Украины же эта атака была неким шагом на опережение. Ведь, заметил экс-сотрудник СБУ, на заводе "Кремний Эл" изготавливают важные компоненты, в частности, к ракетам "Искандер", комплексов С-300 и С-400.

А из-за боевых действий на Ближнем Востоке, добавил он, есть риск, что Украина столкнется с дефицитом ракет для Patriot. Дело в том, что страны Ближнего Востока только за первые дни использовали более 800 этих ракет, чтобы отразить атаки Ирана. Зато Украине за 4 года полномасштабной войны партнеры передали только 600 ракет для Patriot.

Кстати! Украинские специалисты по БПЛА отправились на Ближний Восток, чтобы помочь США и странам Персидского залива эффективно уничтожать иранские "Шахеды", не применяя для этого дорогие ракеты. Поскольку это очень нерационально: производство одного "Шахеда" может обходиться в 50 тысяч долларов, тогда как ракета для Patriot стоит более 3 миллионов долларов.

Почему Россия не перенесла завод "Кремний Эл" из Брянска?

Российские z-военкоры истерят из-за поражения такого важного объекта. Их очень интересует, почему власти не эвакуировали предприятие подальше от границы с Украиной.

Иван Киричевский предполагает, что это может быть связано с 2 моментами:

россияне почему-то были в определенной иллюзии, что на завод "Кремний Эл" не прилетит;

эвакуировать любое предприятие – это сложный организационный процесс, который не всем по силам.

Военный добавил, что, в отличие от россиян, Украина переместила определенные объекты вглубь страны, а также развернула совместное производство с партнерами.

Интересно! После удара по заводу "Кремний Эл" город Тула решил поддержать Брянск, заявив, что они "с вами (с Брянском, – 24 Канал)". В Минобороны Украины не замедлили с ответом, анонсировав подобное Туле. И уже 11 марта там возник масштабный пожар на Косогорском металлургическом заводе.

