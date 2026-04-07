В России дроны атаковали завод "Минудобрения": он изготавливал селитру для взрывчатки
- Беспилотники атаковали химический завод "Минудобрения" в Воронежской области, вызвав пожар на крыше склада готовой продукции.
- Мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год
В ночь на 6 апреля беспилотники атаковали химический завод "Минудобрения" в Воронежской области России. На территории предприятия зафиксировали несколько попаданий.
Об этом сообщают телеграм-каналы ASTRA и Exilenova+.
Что известно о заводе, который был под ударом?
Местные жители опубликовали кадры пожара в городе Рассош пожара в городе Рассошвероятно, на заводе вспыхнула крыша склада готовой продукции. Телеграм-каналы также сообщали пожар в 4 километрах от предприятия.
Известно, что АО "Минудобрения" – это одно из крупнейших химических предприятий Воронежской области. В 2025 году его интегрировали в госхимию России через "Росхим". В СМИ также связывали актив с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, который находится под международными санкциями.
Согласно открытым данным, мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год. Аммиачная селитра, в частности, может использоваться в производстве взрывчатых веществ.
Губернатор Воронежской области также подтвердил ночную атаку на регион. Он утверждает, что вследствие якобы "падения сбитого БпЛА" и возгорания кровли склада пострадал человек. Также, по его словам, были повреждены четыре частных дома.
Украинские военные 6 апреля провели эффективную операцию по поражению российских военных целей. В частности, дроны ударили по нефтеналивному терминалу "Шесхарис" морского порта Новороссийска в Краснодарском крае страны-агрессора.
Также украинские бойцы поразили противолодочный самолет-амфибию Бе-12 в районе Качи на территории временно оккупированного Крыма. Степень его повреждений сейчас устанавливается.
Днем ранее под атакой оказалась Нижегородская область России. По предварительным данным, силы ПВО врага пытались отразить атаку беспилотников. Впрочем, нефтеперерабатывающий завод, вероятно, защитить таки не удалось.