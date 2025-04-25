"Могли повредить цех, где работали китайцы": как атака на завод повлияет на производство "Шахедов"

Украинские военные поразили завод по производству ударных БПЛА в российском Татарстане, где могли работать китайцы, на расстоянии более 1000 километров от государственной границы Украины. Предварительно известно о более 10 взрывах.

Вероятно, вследствие этой атаки у россиян возникнут проблемы с выпуском дронов-камикадзе "Шахед". Подробнее 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Что могли повредить на заводе

В Генштабе сообщили, что производственная мощность предприятия составляет около 300 различных БПЛА в сутки. Оно расположено в Елабужском районе Республики Татарстан, в 1054 километрах от государственной границы Украины. Подтверждено попадание и взрывы в районе цели.

Предварительно известно, что удар повредил цех финальной сборки БПЛА. Последствия поражения уточняются, но уже сейчас можно говорить о нарушении технологической цепочки производства. На заводе, вероятно, изготавливали иранские дроны-камикадзе "Герань-2" и китайские беспилотники "Подсолнечник-200".

Возможно, был поврежден цех, в котором работали китайские инженеры. В частности, отдел технического контроля, где происходит сборка и выпуск беспилотников "Подсолнечник-200",

– отметил Роман Свитан.

Главное управление разведки Украины уже сообщило Министерство иностранных дел о присутствии китайских специалистов на российском предприятии. В МИД был вызван посол Китая, которому предоставили соответствующие доказательства. Для Пекина это создает серьезную проблему, поскольку теперь им придется официально реагировать на ситуацию.

Китайские компании производят отдельные узлы, которые затем, при участии китайских инженеров, собираются на российском заводе "Алабуга" в Татарстане. Там беспилотники "Подсолнух-200" доводятся до уровня "Герань-2".

"Алабуга" Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане. Расположена в 210 километрах от Казани и в 25 километрах от Набережных Челнов.

Предположительно, по заводу был нанесен удар с помощью беспилотников, а именно легкомоторных самолетов, оснащенных 250-килограммовыми авиабомбами. Сначала были сброшены бомбы, после чего беспилотники нанесли дополнительные удары как ударные платформы, а затем – как дроны-камикадзе. В общем зафиксировано не менее 10 попаданий.

Интересно! Удар по Елабуге Украина осуществляет не впервые. В частности, ВСУ 2 апреля 2024 года ВСУ атаковали производство "Шахедов".

Генштаб подтвердил сам факт атаки, а окончательные результаты станут известны через несколько недель. Сейчас в России возникнут проблемы с выпуском беспилотников из-за нарушения цепочки финальной сборки.