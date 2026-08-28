Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко. По его словам, на этом заводе производят ракеты, с помощью которых Россия запускает в космос спутники. Речь идет, в частности, и о системе "Рассвет", которая является аналогом Starlink.

Почему удар по "Прогрессу" является болезненным для врага?

Известно, что Силы обороны нанесли удар по цеху сборки двигателей для ракетоносителей "Союз" и цеху обслуживания авиационной техники. По словам Романенко, в таких помещениях чрезвычайно высокие требования к чистоте. И ракетный удар вызвал много проблем.

Обычно в таких цехах люди ходят в костюмах, из которых видно только лицо. Там ни одна лишняя пылинка не должна летать в воздухе. И туда прилетела ракета. Это явно повлияет на производство ракетоносителей "Союз-2",

– сказал Романенко.

Авиаэксперт прокомментировал удар по заводу "Прогресс": смотрите видео 24 Канала

Такие атаки – подарок не только для Соединенных Штатов, но и для Китая. Последние уже развертывают собственные системы спутниковой связи. И им выгодно, что конкурент сталкивается здесь с проблемами.

"Сейчас россияне начали налаживать свою систему "Рассвет". Уже сейчас их дроны могут в кратчайшие сроки совершать маневры вглубь нашей территории. Кроме того, вместе с этой системой враг сможет улучшить управление войсками и передавать высококачественные фотографии наших укреплений. Удары по таким предприятиям являются более чем важными,

– отметил Романенко.