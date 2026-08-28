Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. За його словами, на цьому заводі виготовляють ракети, за допомогою яких Росія запускає в космос супутники. Йдеться, зокрема, і про систему "Рассвет", яка є аналогом Starlink.

Чому удар по "Прогресу" є болючим для ворога?

Відомо, що Сили оборони влучили по цеху збирання двигунів для ракетоносіїв "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки. За словами Романенка, в таких приміщеннях надзвичайно високі вимоги до чистоти. І удар ракетою спричинив багато проблем.

Зазвичай в таких цехах люди ходять в костюмах, з яких лише обличчя визирає. Там зайва пилинка не може літати в повітря. І туди прилетіла ракета. Це явно вплине на виробництво ракетоносіїв "Союз-2",

– сказав Романенко.

Авіексперт прокоментував удар по заводу "Прогрес": дивіться відео 24 Каналу

Такі атаки є подарунком не лише для Сполучених Штатів, але й для Китаю. Останні вже розгортають власні системи супутникового зв'язку. І їм корисно, що конкурент зазнає тут проблем.

"Зараз росіяни почали налагоджувати свою систему "Рассвет". Вже зараз їхні дрони можуть мінімальний час здійснювати маневри вглиб нашої території. Крім того, разом з цією системою ворог зможе покращити управління військами та передавати високоякісні фото наших укріплень. Удари по таких підприємствах є більш ніж важливими,

– зауважив Романенко.