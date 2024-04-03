Украинская сенсация в Татарстане: как наши дроны изменили историю рынка оружия за один день

Атака дронов 2 апреля на два завода в Татарстане, республике в составе России, вполне может перекроить глобальный баланс на мировом рынке вооружений. В глазах военных всего мира это выглядит как настоящая сенсация. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Американцев заинтересовала украинская технология

Дело в том, что такие дроны сейчас нужны всем армиям, без исключения. Если Украина способна уже производить беспилотники, которые могут поражать цели на расстоянии 1300 километров, то это как минимум – причина пересмотреть Договоренности об ограничении стратегических вооружений, это очень важная переговорная рамка обо всех дальнобойных видах оружия, разработана еще в 1972 году.

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Наиболее уязвимо себя чувствуют сейчас в этом вопросе США. США давно производят различные виды беспилотников, но они являются очень дорогими в производстве. Теперь американцы серьезно интересуются украинской технологией производства такого оружия, надеясь, что это поможет изменить и американские технологии в этом секторе.

Но не только цена производства дальнобойных дронов интересует наших американских партнеров, но и применение в них искусственного интеллекта.

Если дрон летит на такое большое расстояние, как 1000 километров или более, то его связь с командным пунктом может прерваться. Именно поэтому такой летательный аппарат должен иметь способность самостоятельно принимать эффективные решения, еще и отдавая команды дронам-спутникам.

Американцы теперь подозревают, что кроме технологии дальнего полета, в Украине есть еще и необходимые решения в области искусственного интеллекта, соответствующий софт и хард для беспилотников, что их используют с целью осуществления боевых операций. Дело в том, что в США индустрия искусственного интеллекта развивалась преимущественно как мирная индустрия, цель которой в большинстве случаев – коммерческий заработок. Именно поэтому инвестиции текли в использование ИИ в экономическом прогнозировании, в статистике, в социальных сетях, в компьютерных программах.

На выходе США получили такой популярный продукт как ChatGPT – вещь хорошая, но ею не разбомбишь нефтяной завод на вражеской территории. Сейчас американцы не очень даже знают, с чего им начинать, ведь надо не только догнать конкурентов, но и опередить их, как это обычно привыкли делать в США.

Уже на этой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен совершает тур по Европе. В Париже – встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном, в Брюсселе – с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Вероятно, Блинкен спросит Кулебу и о дальнобойных украинских дронах, рассчитывая, что Украина поделится технологией их производства с американской вооруженной индустрией.

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Вроде как и неудобно отказывать американцам – все же это наш ключевой, стратегический партнер. Но и просто так отдавать ценную технологию – вроде как невыгодно с нашей собственной, украинской точки зрения. Впрочем, я думаю, что с американцами надо масштабно сотрудничать в этой сфере – они точно способны обогатить наши собственные разработки, а результат будет общим, украино-американским. Win-win.

Аналог "клуба ядерных держав"

Другая составляющая дальнобойного оружия – ИИ – беспокоит американцев настолько, что они сейчас постоянно надоедают китайцам, чтобы для начала ввести международные ограничения на использование искусственного интеллекта в военной сфере. Но Китай совсем не спешит брать на себя какие-то обязательства, которые ограничили бы для него возможность использовать ИИ в вооружении. Китай верит и чувствует, что имеет лучшие разработки в сфере ИИ, чем американцы.

В конце концов, Китай в отношении Америки традиционно выступает с позиции "Мы вам ничего не должны". Для Китая не менее интересно сотрудничать в сфере исследований ИИ и с Северной Кореей, и с Россией – может, даже интереснее. А вот тут уже возникает угроза для Украины, ведь Владимир Путин неоднократно заявлял, что очень советует брать на вооружение ИИ, и даже готов предоставить для этого бюджет. Китайцы могут начать продавать решения ИИ для военного использования – это существенная угроза.

Беспокоятся на Западе, чтобы со временем и Украина взяла на себя обязательства по нераспространению технологии дальнобойных атакующих дронов, которые используют в работе ИИ.

Сейчас ограничивать такое производство в Украине никто не будет, даже если кто-то из западных дипломатов это предложит, попросит или даже начнет требовать. А вот стать подписантом соглашений о стратегических вооружениях Украине со временем таки придется.

Так, говорится о том, что с дальнобойными дронами постепенно возникнет аналог "клуба ядерных держав", где владение такой технологией предоставляет стране уникальный оборонно-атакующий потенциал. Украина уже вошла в этот "клуб беспилотников" – за это ее уже уважают, а будут уважать еще больше. Но не только будут уважать – будут бояться. А вдруг в каком-то далеком сценарии Украина решит на кого-то напасть? Сейчас это выглядит маловероятно, но именно об этом думают ведущие военные аналитики, особенно в США, где есть стратегия занимать ведущее место во всех видах оружия.

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Сейчас американским генералам придется очень напряженно работать, чтобы донести и американскому обществу, и американскому политическому классу важность налаживания массового производства дронов с использованием ИИ. Поскольку за эти инвестиции кто-то должен заплатить, политики крайне неохотно относятся к идее увеличить и без того огромное оборонное финансирование (825 миллиардов долларов в этом году) еще и для такой программы.

Вот так атака дронов 2 апреля, что ее, по данным медиа, осуществили Главное управление разведки Минобороны Украины и СБУ на два промышленных актива в Татарстане, перелистывает целую страницу в мировой истории вооружений. Это спецоперация продемонстрировала украинскую "суперсилу" (назовем это так), а этой "суперсилой" теперь интересуются отовсюду.

На этом можно хорошо заработать. На этом можно построить целое направление украинской дипломатии по безопасности. Но главное – что эта суперсила очень хорошо уничтожает экономическую мощь врага.