Двоякая позиция НАТО

Захватить Харьков с помощью лобовой военной операции (без политического коллапса на уровне страны, когда оборона распадется) труднее, чем любое из этих государств.

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Какова вероятность получения нашими балтийскими друзьями адекватной помощи – неизвестно. Сомневаюсь, что она очень выше, чем у нас.

Сейчас мы ругаем США и хвалим Европу, которая начала оживать. Но факт в том, что ни одно решение в Европе, где нужен консенсус, не будет одобрено. Любые сильные решения – это максимум группа стран. Каких – загадка, потому что нет практики. Плюс выборы.

Несколько дней назад председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр посетил Латвию, где озвучил позицию, которую можно истолковать крайне двояко. Его тезис в том, что в случае гибридной агрессии России против одной из стран Балтии Альянс базово будет исходить из положений статьи 3 договора: каждая страна должна опираться на свой потенциал, если повезет – будут совместные действия.

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Конечно, она может попросить консультаций в рамках статьи 4, а 5 статья может быть привлечена даже при кибератаках. Но базово – статья 3.

Уверен, что в Москве это услышали так: НАТО защищать Латвию не будет, но кто-то как-то "впишется", видимо. Возникает дилемма: атаковать Европу, пока она не разогналась, или выжимать максимум в Украине?

Нам свое делать.