Провал российской ПВО: чем обернется для Путина удар по топ-заводу в Брянске

Силы обороны Украины вечером 10 марта нанесли удар по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. По территории стратегически важного для врага объекта прилетело несколько крылатых ракет Storm Shadow.

Ранее Украина уже атаковала "Кремний Эл", но так успешно – впервые. Специально для 24 Канала авиэксперты и военные обозреватели объяснили, может ли поражение российского завода в Брянске приостановить производство, например, "Искандеров", а также снизить качество ракет и другой военной техники, где используется современная электроника.

Интересно Генштаб обнародовал впечатляющее видео удара по заводу "Кремний Эл"

Какова ключевая цель удара по заводу "Кремний Эл"?

Военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что потребность в ударах по местам производства российских ракетных вооружений существует уже давно. Просто раньше Украина не имела возможностей для этого. По словам военного обозревателя, на самом деле по заводу "Кремний Эл" уже неоднократно прилетало, но это были преимущественно дроны.

Это как в морском бою – ранил, но не убил. Когда начинают лететь ракеты, то это уже совсем другой эффект,

– отметил Пехньо.

В Генеральном штабе отчитались, что было по меньшей мере пять попаданий. Удар был нанесен по зданию главного цеха номер четыре, где собирали микроэлектронику.

"Кремний-Эл" – это предприятие, которое производит микроэлектронику. То есть мозг и нервную систему фактически ко всему типу ракет, которые использует Россия – от зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", С-300, С-400 и С-500 до полной линейки ракетного вооружения "Калибров", "Искандеров", Х-59 и авионику к самолетам серии Су- и МиГ, даже для межконтинентальных баллистических ракет.

Для нас должен быть очевидным факт, что у Украины не будет перехватчиков российской баллистики в ближайшее время. Даже несмотря на то, что Зеленский сообщил о поставке ряда ракет ПАК-7 к Patriot от Германии, но это не спасает ситуацию,

– отметил Пехньо.

Были сообщения о 35 ракетах, но этого количества недостаточно для отражения одной даже не очень интенсивной атаки противника с применением баллистики. Это примерно 10% от того, что Воздушные силы использовали в течение зимнего периода.

Поэтому сейчас Украина имеет два способа для противодействия российской баллистике. Первый – это учиться, готовиться, строить инженерные фортификации, которые будут позволять по крайней мере с уменьшенным ущербом принимать удары баллистики. Например, сделать какие-то фантастические купола над ТЭЦ, электростанциями и т.д., что в целом малоэффективно.

Важно! Президент Украины заявил об успешной атаке на завод "Кремний" в Брянске. Там изготавливали системы управления ракетами.

Второй путь – это действовать проактивно в контексте уничтожения вражеских оперативно-тактических ракетных комплексов в России, которые могут осуществлять пуски или наносить удары по местам сборки этих ракет. В этом смысле Украина проводит системную работу. Ведь накануне также был удар по Воткинскому заводу, где собирают "Искандеры" и "Орешники".

Напомним! Ракеты "Фламинго", произведенные в Украине, осуществили успешный удар по Воткинскому заводу в России. На нем россияне производят компоненты для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет, что может существенно повлиять на военный потенциал России.

Почему для Украины важен удар по Брянску: смотрите видео

Почему российская ПВО не перехватила ракеты?

По мнению военного обозревателя Василия Пехньо, российская противовоздушная оборона не смогла перехватить ракеты по нескольким причинам. С одной стороны, есть возможность программировать StormShadow на преодоление сложных маршрутов и захождения на цель.

Осинтерское сообщество сделало соответствующую аналитику и разбирало этот удар. По их данным, ракеты вероятнее всего заходили с восточного направления, то есть с территории России. Соответственно маршруты были сделаны таким образом, чтобы обходить системы перехвата.

С другой – сейчас все больше ПВО россияне стянули к Москве.

Но не надо недооценивать тот факт, что на самом деле Силы беспилотных систем уничтожают много систем ПВО противника. Я делал подсчеты, то за первые восемь дней марта, по статистике Генерального штаба, было уничтожено или поражено 18 объектов зенитно-ракетных комплексов врага,

– сказал Пехньо.

По его словам, март благоприятный месяц для подобных атак, ведь небо чистое, препятствий для дронов значительно меньше. Соответственно наши средства значительно интенсивнее полетели.

Какие интересные детали удара?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что поражение цели на расстоянии около 200 километров возможно только с помощью баллистических или крылатых ракет. Речь идет о вооружении вроде Storm Shadow, SCALP-EG или Taurus, которые способны лететь на сверхмалых высотах, огибать рельеф местности и оставаться незаметными для радаров.

Главной задачей было прорвать фронтовую систему ПВО и создать коридор для ракет. После этого по цели могли отработать самолеты-носители, тогда как объектовая ПВО уже не смогла эффективно перехватить ракеты,

– добавил Свитан.

Кроме того, ракеты могли быть оснащены системами радиоэлектронной борьбы для противодействия российским радарам. Также, по словам эксперта, вероятно использовалась ракета-приманка ADM-160 MALD.

Свитан отметил, что такие ракеты эффективно помогают прокладывать коридор для основного удара. Они на короткое время "ослепляют" систему ПВО противника, чего достаточно, чтобы ракеты смогли преодолеть зону поражения и выполнить боевую задачу.

Как Силам обороны удалось нанести успешный удар: смотрите видео

Какие последствия для России будет иметь атака по заводу микроэлектроники?

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил, что Россия может надолго потерять возможность производить продукцию на заводе "Кремний Эл".

Подобные предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием и специализированными станками, которые работают по точным техническим параметрам. Поэтому даже незначительная взрывная волна может вывести из строя отдельные производственные линии. По его словам, значительную часть оборудования оккупанты не смогут ни восстановить, ни заменить.

Некоторые станки изготавливаются под конкретные производственные задачи и могут существовать только в одном экземпляре. Именно поэтому их уничтожение фактически означает безвозвратную потерю определенных технологических возможностей,

– пояснил авиаэксперт.

Он также отметил, что на территории Беларуси работает примерно 14 предприятий, которые потенциально могут частично заменить некоторые комплектующие, которые изготавливались на этом заводе. В то же время Украина не может наносить удары по белорусской территории, ведь это могло бы повлечь серьезные политические и военные последствия.

Обратите внимание! Украинские разведчики выяснили, что завод "Кремний Эл" поставляет компоненты к блоку управления боевого снаряжения БУБС-30 новой российской крылатой ракеты "Изделие-30".

В дальнейшем важно следить, как Россия будет использовать баллистические ракеты: в каком количестве их будут применять и возобновятся ли поставки со стороны Северной Кореи или Ирана. По словам Храпчинского, иранский режим сейчас в значительной степени потерял пусковые установки, однако может хранить определенные запасы баллистических ракет, которые потенциально способен передать России.

Сможет ли Россия восстановить завод: смотрите видео

Что известно о других атаках по России?