Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, подчеркнув, почему украинским силам было важно нанести удар именно по предприятию российского ВПК в Воронеже. Он предположил, какие именно ракеты могли использовать Силы обороны для этой атаки.

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Почему атака стала неожиданностью для россиян?

Сазонов отметил, что это был блестящий удар Воздушных сил Украины, поскольку не было ни волны беспилотников, ни дронов-ловушек, чтобы перегрузить российскую ПВО. Поэтому эта атака стала для россиян полной неожиданностью.

Понятно, что был нанесен ракетный удар. Сначала речь шла о Storm Shadow, затем о "Фламинго". Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что удар был нанесен именно ракетами. Это были ракеты воздушного базирования — их запускали с самолетов,

– пояснил он.

В Воронеже Украина нанесла удар по предприятию, выпускающему электронику. А именно микропроцессорные элементы для ПЗРК "Панцирь-С1", X-101, "Искадер-К". На этом предприятии находилось оборудование, которое россиянам сегодня трудно приобрести. Против этого предприятия были введены санкции многими странами, но в конечном итоге сразу же надежно и мощно, по словам политолога, сработали только украинские санкции.

Что именно производил завод в Воронеже, пораженный крылатыми ракетами: смотрите видео

Россияне в последнее время запускают по Украине ракеты, изготовленные примерно в апреле 2026 года. Это означает, что они используют это оружие практически сразу после производства. Поэтому если сейчас выводить из строя такие производства, то уже в следующем месяце у России не будет важных компонентов для этих ракет. Только так можно остановить врага — лишив его возможности наносить удары по Украине, — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Каковы преимущества ракет Storm Shadow, которыми могли нанести удар по заводу в Воронеже?

В то же время есть предположение, что завод в Воронеже был атакован именно британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. От этих ракет повреждения не такие, как от дронов, считает политолог, ведь они наносят большие разрушения.

У этих ракет мощная боевая часть, поэтому на предприятии в Воронеже — разруха полная. И, как говорят местные жители, "завода больше нет", и я очень надеюсь, что это действительно так,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

Он добавил, что партнеры Украины долгое время не давали разрешения на использование Украиной ракет Storm Shadow. Позже его всё же предоставили, но удары этими ракетами требуют согласования. Соответственно, всё это зависит от политической воли наших иностранных союзников. Поэтому всегда лучше иметь ракеты собственного производства, чтобы ни с кем не советоваться и ни у кого не запрашивать разрешения на их использование. Именно над этим сегодня работает Украина.

Отметим, что пораженный ракетами завод в Воронеже поставлял электронную компонентную базу для различных видов ракет и систем ПВО России. В частности, речь идет об элементах для блоков крылатых ракет Х-101, полупроводниковых матрицах для бортовых цифровых вычислительных машин БЦОМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К", электронные компоненты для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1".