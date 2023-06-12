Однако Мантуров выжил. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Оккупанты заявили об ударе под Херсоном, где был Мантуров

Так, минпромторг России заявил об ударе по месту под Херсоном, куда приезжал глава ведомства Мантуров. Министр посетил оккупированную часть Херсонской области.

По данным пропагандистов, после отъезда Мантурова по месту, где он находился, якобы нанесли удар ракетами Storm Shadow.

Отмечается, что Мантуров ходил по супермаркету и аптеке и поговорил с людьми. Куда именно и когда приезжал российский чиновник – неизвестно.



Мантуров на Херсонщине / Скриншот с видео

ВСУ уничтожили мотострелковую бригаду врага

Напомним, что недавно в сети появилось видео работы 2 роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр.

Так, 2 рота 2 штурмового батальона 3 ОШБр уничтожили опорный пункт 57 мотострелковой бригады России. Штурм начался под обстрелами вражеской артиллерии и РПГ. А закончился – паникой россиян.

Огромные потери оккупантов

По состоянию на 12 июня ВСУ уже уничтожили 216 180 российских захватчиков. Только за минувшие сутки россияне потеряли 540 единиц личного состава. Потери в технике: