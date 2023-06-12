Однак, Мантуров вижив. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Окупанти заявили про удар під Херсоном, де був Мантуров

Так, мінпромторг Росії заявив про удар по місцю під Херсоном, куди приїжджав голова відомства Мантуров. Міністр відвідав окуповану частину Херсонської області.

За даними пропагандистів, після від'їзду Мантурова по місцю, де він був, нібито завдали удару ракетами Storm Shadow.

Зазначається, що Мантуров ходив супермаркетом та аптекою і поговорив з людьми. Куди саме і коли приїжджав російський чиновник – невідомо.



Мантуров на Херсонщині / Скриншот з відео

ЗСУ знищили мотострілецьку бригаду ворога

Нагадаємо, що нещодавно у мережі з'явилося відео роботи 2 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр.

Так, 2 рота 2 штурмового батальйону 3 ОШБр знищили опорний пункт 57 мотострілецької бригади Росії. Штурм почався під обстрілами ворожої артилерії та РПГ. А закінчився – панікою росіян.

Шалені втрати окупантів

Станом на 12 червня ЗСУ вже знищили 216 180 російських загарбників. Тільки за минулу добу росіяни втратили 540 одиниць особового складу. Втрати у техніці: