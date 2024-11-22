Россия ударила по Украине новой ракетой: в ООН в очередной раз не удивили реакцией

Страна-агрессор ударила по Днепру новой баллистической ракетой средней дальности. В ООН отреагировали.

По словам Путина, эта ракета называется "Орешник", и ею оккупанты атаковали "Южмаш". Глава Кремля заявил, что это было ответом на планы США по развертыванию ракет малой и средней дальности. Более того, он пригрозил, что будет бить по странам Запада, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Очень "тревожно"

Путин привлекает к войне в Украине десятки тысяч северокорейских военных, ежедневно обстреливает Украину дронами и ракетами, убивая людей и уничтожая инфраструктуру, и в конце концов, испытывает на украинцах свою экспериментальную ракету. В то же время в ООН, как всегда, призывают обе стороны конфликта к деэскалации и выражают беспокойство.

Использование Москвой новой баллистической ракеты средней дальности для удара по Украине является тревожным событием,

– заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Это все идет в неправильном направлении", – сказал он.

К слову, в ЕС прокомментировали удар "Орешником" по Днепру. Там отметили, что Путин "играет в ядерную азартную игру". "Своими действиями диктатор выражает желание к эскалации, а не волю найти пути к миру", – сказал представитель ЕС Петер Стано.