За словами Путіна, ця ракета називається "Орешник", і нею окупанти атакували "Південмаш". Очільник Кремля заявив, що це було відповіддю на плани США щодо розгортання ракет малої і середньої дальності. Ба більше, він пригрозив, що битиме по країнах Заходу, передає 24 Канал із посиланням на Le Monde.

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Дуже "тривожно"

Путін залучає до війни в Україні десятки тисяч північнокорейських військових, щоденно обстрілює Україну дронами і ракетами, вбиваючи людей і нищучи інфраструктуру, і врешті-решт, випробовує на українцях свою експериментальну ракету. Водночас в ООН, як завжди, закликають обидві сторони конфлікту до деескалації і висловлюють занепокоєння.

Використання Москвою нової балістичної ракети середньої дальності для удару по Україні є тривожною подією,

– заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Це все йде в неправильному напрямку", – сказав він.

До слова, у ЄС прокоментували удар "Орешником" по Дніпру. Там наголосили, що Путін "грає у ядерну азартну гру". "Своїми діями диктатор виказує бажання до ескалації, а не волі знайти шляхи до миру", – сказав речник ЄС Петер Стано.