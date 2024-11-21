21 листопада очільник Кремля виступив із вечірнім зверненням. Він зазначив, що Росія завдала удар новітньою балістичною ракетою "Орешнік" по "Південмашу" у Дніпрі, передає 24 Канал.

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Путін "котив бочку" на США і погрожував бити по об'єктах на Заході

За словами Путіна, застосування "Орєшніка" було відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності.

Розгортання російських ракет середньої та меншої дальності залежатиме від того, чи їх розгортатиме Захід. Засобів протидії російським ракетам "Орєшнік" зараз немає,

– сказав диктатор.

Путін заявив, що Росія вважає, що має право застосовувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів.

Не Росія, а саме США зруйнували систему міжнародної безпеки,

– наголосив очільник Кремля.

Він заявив, що країна-агресорка готова до будь-якого розвитку подій.

Якщо хтось у цьому сумнівається, даремно. Відповідь завжди буде,

– пригрозив Путін.