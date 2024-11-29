"Стратегическое сообщение": в разведке Британии назвали вероятную цель запуска "Орешника"

Российские войска 21 ноября атаковали Днепр экспериментальной ракетой "Орешник". В разведке Британии считают, что этот удар был ответом на использование Украиной западных дальнобойных ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании. Отмечается, что ракета "Орешник" классифицируется как такая, имеющая максимальную дальность 3000 – 5500 километров.

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Какой была цель российского удара

По данным британской разведки, в случае удара по Днепру российская ракета преодолела лишь чуть более 800 километров до своей цели.

Известно, что в феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет среднего и среднего масштаба, который запрещал разработку и производство таких ракет. Однако, по словам Минобороны Британии, разработка "Орешника" почти наверняка состоялась до этого.

Использование этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка было задумано как стратегическое сообщение после использования Украиной западных ракет против России,

– отметили в британской разведке.

В ведомстве добавили, что, вероятнее всего, Россия имеет лишь несколько ракет "Орешник", которые еще не были запущены в серийное производство. Отмечается, что эта ракета, скорее всего, будет гораздо дороже, чем другие ракеты, которые Россия уже применяет в войне.