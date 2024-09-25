Россия готова устроить ядерную катастрофу зимой: для чего Путину удары по украинским АЭС

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21 сентября 2024 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига у себя в Х распространил довольно тревожную информацию о подготовке Россией ударов по украинским АЭС. В серии из четырех постов министр сообщил, что, по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. В частности, говорится об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Впоследствии о таком предупреждении для мира заявили и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, а также и сам Владимир Зеленский.

24 Канал анализирует информацию о подготовке России к атаке на украинские АЭС и объясняет, блефует ли Россия и для чего снова включает режим ядерного шантажа.

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Украина предупредила об угрозе российских ударов по АЭС

По словам Андрея Сибиги, поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также и МАГАТЭ.

Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская #ФормулаМира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста. Благодарны МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины. Просим Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Впоследствии, 24 сентября, эту информацию повторил на заседании Совета Безопасности ООН уже Президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас, с приближением третьей зимы этой войны, Россия снова пытается уничтожить нашу энергетику, и этой осенью они действуют еще циничнее. Они готовятся атаковать наши атомные электростанции, три из них, мы имеем эту информацию и имеем доказательства этого. Если Россия готова зайти так далеко, это означает, что ничего из того, что вы цените, для Москвы не имеет значения,

– обратился глава украинского государства к миру.

Почему это не пустые слова

Россия за более чем 10 лет агрессии против Украины и за всю предыдущую историю доказала, что для нее не существует никаких норм морали и барьеров, которые бы она с радостью не нарушила ради собственных (в основном призрачных) целей и амбиций.

Российская агрессия это доказала в очередной раз. Только за время полномасштабного вторжения имеем действительно ужасные и недопустимые действия от России.

Среди них:

захват Запорожской АЭС и превращение ее в военный объект (сейчас Россия использует ЗАЭС как живой щит для прикрытия собственных отрядов пилотов БПЛА);

захват Чернобыльской АЭС и превращение наиболее загрязненного радиацией места в мире (Рыжего леса) в военные позиции;

обстрелы территории Украины, которую не удалось оккупировать, и удары по ядерным объектам. В частности, регулярные удары по территории Харьковского физико-технического института, где размещена ядерная подкритическая установка “Источник нейтронов”;

намеренное программирование полетных заданий для крылатых ракет и беспилотников-шахедов, чтобы они проходили вблизи (или над) украинскими АЭС.

Сюда же отнесем и регулярные атаки россиян на объекты критической инфраструктуры Украины, в частности ТЭЦ и ГЭС. И речь не о наиболее известных случаях – разрушения российскими ракетами Днепрогеса, Трипольской ГЭС, Бурштынской ТЭС, а вообще обо всех таких объектах.

Россия готова идти ва-банк

Цель этих атак – вполне понятна. Россия осуществляла масштабные акции террора против гражданских, пытаясь сломать украинское сопротивление и принудить к капитуляции.

Но план врага потерпел фиаско – Украина пережила очень тяжелую зиму 2023–2024, однако не замерзла и устояла. Едва ли не главную роль в этом "чуде" сыграли именно АЭС: именно они обеспечили 50% энергогенерации. Россия сделала выводы и теперь на зиму 2024–2025 готовит новый раунд.

Фактически для россиян это последний шанс на победу, ведь ресурсы у оккупантов таки заканчиваются, а это значит, что до зимы 2025–2026 года режим Путина может просто не дожить. В этой ситуации россияне точно будут готовы на все.

Россия доказала, что не остановится ни перед человеческими жертвами, ни перед риском экологической катастрофы небывалых масштабов. Причем готова даже к жертвам среди своих. И речь даже не о попытках россиян облучить самих себя продуктами жизнедеятельности ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" или о недавнем взрыве межконтинентальной баллистической "кузькиной мамы" – ракеты "Сармат" в Плесецке: там погибли только путинисты.

Речь идет об умышленном подрыве Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. В результате этого преступления погибли как российские военные, так и гражданские жители оккупированных территорий, которых, если верить российской пропаганде, Россия пришли освобождать от "киевского режима".

Все это военные преступления с признаками геноцида от государства-террориста, которой бесспорно является Россия.

Именно поэтому в отношении нее должен существовать принцип презумпции виновности, то есть все люди доброй воли должны исходить из того, что, если есть что-то плохое, Россия это непременно сделает, если будет иметь такую возможность. Этот принцип должен действовать, пока не доказано обратное и не представлены надлежащие доказательства.

Геноцид под дипломатическим прикрытием Китая и Бразилии

Заявления министра Сибиги и слова президента Зеленского на Совбезе ООН – не пустые пугалки, а предупреждение для мира. И горе тем, кто продолжает в этом сомневаться.

Так, речь о политических союзниках путинского режима. Сейчас Москва, кроме КНДР и Ирана, которые открыто (первые) и цинично (вторые) поставляют России вооружение, имеет также и дипломатическое прикрытие в лице партнеров по БРИКС, прежде всего Китая и Бразилии. Эти два государства даже имеют общий "мирный план", написанный фактически в интересах агрессора и озвученный в мае 2024 года.

Однако даже такой "мирный план" Россия нарушает. Ожидается, что он будет детализирован уже 27 сентября в ООН во время встречи представителей 20 стран Глобального Юга, но уже известно, что одним из главных его пунктов является "ядерная безопасность".

Что ж, довольно интересно, как китайские и бразильские дипломаты будут объяснять коллегам из Глобального Юга, что Россия не такая уж и плохая, просто хочет обстрелять ракетами украинские АЭС. Похожая ситуация была с "мирным планом" Си в 2023 году. Напомним, что тот документ предусматривал, среди прочего, и "зерновую безопасность", и этот пункт Россия сознательно нарушала, осуществляя ракетные атаки на украинские порты и элеваторы, пытаясь заблокировать Черное море и остановить украинский экспорт зерна.

Также было бы неплохо посмотреть в глаза представителям Китая, ведь именно их спутники выступают для россиян в роли глаз для потенциальных атак на ядерные объекты в Украине. Об этом прямо заявил президент Зеленский в интервью ABC News.

По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах... И, по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ракетных ударов по ядерным объектам,

– Зеленский о роли Китая в российской агрессии.

Так, президент не уточнил, что это за китайские спутники – частные или государственные, но это не так и важно, ведь за последние годы КНР все больше деградирует в сторону диктатуры, где главным в словосочетании "государственный капитализм" является первое слово.

Также факт заключается в том, что 60% деталей, обнаруженных в российском оружии, имеет китайское происхождение, пусть официальный Пекин это упорно и опровергает. То же, кстати, делает и Иран, однако веры этим словам нет никакой.

Как должен реагировать мир на ядерный шантаж России

Ответ может быть только один. Должно быть беспрецедентное усиление давления на Россию и готовность идти на решительные шаги.

Путин должен понять, что атаки на украинские АЭС – это реальная "красная линия", пересечение которой будет означать быстрый конец его правления и уничтожение российского режима. Запад наконец должен принять меры, чтобы лишить Россию самой способности к ядерному шантажу. И, если уже нет другого выхода, серьезно подумать над тем вопросом дефрагментации этой недобитой колониальной империи.

Но сначала цивилизованный мир должен прекратить бояться украинской победы. Именно это должно стать "Планом Б", а не постоянный риск превращения Украины в декорации к Fallout или выживание в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Способен ли цивилизованный мир на такие решительные действия – вопрос открытый. Да, это сложно, страшно, неприятно, дорого и рискованно. Но что будет, если в очередной раз вместо оружия и решительной консолидированной позиции мы получим лишь очередное "беспокойство", не хочется даже прогнозировать.