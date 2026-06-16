"Нападения на христианские святыни недопустимы": США осудили удар по Киево-Печерской лавре

США отреагировали на массированный российский удар по Киеву, в результате которого была повреждена Киево-Печерская лавра. В Вашингтоне подчеркнули, что удары по гражданским объектам и религиозным памятникам недопустимы и должны быть прекращены.

Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что лично находилась на месте нападения.

Смотрите также Уже вторая за месяц: сколько еще массированных атак может устроить Россия в июне

Как отреагировали США на атаку?

Джули Дэвис сообщила, что лично посетила место происшествия и воочию увидела последствия разрушений на территории одного из самых известных исторических и духовных памятников Украины.

Она подчеркнула, что удар затронул не только культурное наследие, но и гражданскую инфраструктуру города.

Также были нанесены удары по жилым домам, в результате которых были госпитализированы взрослые и дети. Атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы. Это ужасное насилие должно прекратиться, а война должна закончиться,

– заявила она.

Стоит отметить, что Киево-Печерская лавра является одним из важнейших духовных и культурных центров Украины и всего православного мира. Она была основана в XI веке как монастырь и со временем стала центром развития образования, летописания и иконописи. Лавра имеет уникальные пещеры с мощами святых, что делает ее местом паломничества для верующих из разных стран. Сегодня это также важный объект всемирного наследия, который хранит многовековую историю украинской духовности.

Что известно об ударе по святыне?

15 июня во время массированной ночной атаки Киев подвергся удару российских беспилотников, один из которых попал на территорию Киево-Печерской лавры. По данным СБУ, для атаки был использован ударный дрон типа "Герань-2", который является российской версией иранского "Шахеда".

Попадание произошло по зданиям Успенского собора, в частности в район Стефановского придела. На месте удара следователи обнаружили обломки корпуса и двигателя беспилотника с маркировкой российского производства. Часть комплектующих, по предварительным данным, была изготовлена в особой экономической зоне "Алабуга".

В результате взрыва были повреждены кровельные перекрытия, купола, стены и окна собора. Также ударная волна повредила соседние здания на территории Печерского района.

Сразу после начала пожара духовенство Лавры начало совместно работать с профильными службами. Так удалось вынести ценные вещи, иконы, которые в это время находились в храме. Также священники спасли церковные атрибуты, которые используют для богослужений.

К счастью, среди духовенства нет пострадавших. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Служба безопасности Украины квалифицирует атаку как военное преступление и открыла соответствующее уголовное производство. По словам администрации заповедника, удар имел признаки прицельного, а не случайного поражения объекта.