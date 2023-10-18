Утренний удар России по Обуховке на Днепропетровщине: в каком состоянии раненый ребенок

В результате российской ракетной атаки по пригороду Днепра погиб один человек. Также известно о 4 раненых.

Медики прокомментировали состояние людей, пострадавших в результате ракетной атаки России на пригород Днепра. Российские захватчики попали в частные дома в поселке Обуховка.

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Что сказали врачи

По словам медикини, у мальчика есть один обломок в ягодице. Этого ребенка необходимо прооперировать. У женщины тоже есть осколочные ранения. Также у нее перелом предплечья. Специалисты-травматологи определят, как именно ее дальше нужно лечить.

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Двоих из четырех пострадавших госпитализировали. Речь идет о 35-летнем мужчине и 63-летней женщине. Их жизням уже ничего не угрожает.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших: видео "Суспильного Днепра"



Что известно об атаке на Днепропетровщину