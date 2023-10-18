Утренний удар России по Обуховке на Днепропетровщине: в каком состоянии раненый ребенок
Источник:"Суспильне Днепр"
В результате российской ракетной атаки по пригороду Днепра погиб один человек. Также известно о 4 раненых.
Медики прокомментировали состояние людей, пострадавших в результате ракетной атаки России на пригород Днепра. Российские захватчики попали в частные дома в поселке Обуховка.
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Что сказали врачи
По словам медикини, у мальчика есть один обломок в ягодице. Этого ребенка необходимо прооперировать. У женщины тоже есть осколочные ранения. Также у нее перелом предплечья. Специалисты-травматологи определят, как именно ее дальше нужно лечить.К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Двоих из четырех пострадавших госпитализировали. Речь идет о 35-летнем мужчине и 63-летней женщине. Их жизням уже ничего не угрожает.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших: видео "Суспильного Днепра"
Что известно об атаке на Днепропетровщину
- Утром 18 октября Россия атаковала ракетами Днепропетровскую область. Взрывы слышали жители Днепра и пригорода.
- Позже выяснилось, что россияне ударили по Обуховке, расположенной близко к областному центру. Оккупанты попали по частным домам.
- К сожалению, в результате погибла 31-летняя женщина, которая в момент атаки находилась дома вместе с двумя детьми. Ее дети, к счастью, выжили. В настоящее время они находятся с родными.
- Известно, что погибшую маму зовут Екатериной. Ее муж защищает Украину от российских оккупантов в рядах ВСУ.
- В результате этой атаки 21 дом получил повреждения. Кроме этого россияне повредили 11 хозяйственных построек и легковой автомобиль, а также газопровод.