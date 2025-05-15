Укр Рус
24 Канал Новости Украины Орендував житло разом з родиною: у Сумах загинув переселенець Павло Капиця
15 мая, 12:01
2

Арендовал жилье вместе с семьей: в Сумах погиб переселенец Павел Капица

Надежда Батюк
Основні тези
  • 14 мая Россия нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре в Сумах, в результате чего погибли три человека, среди них переселенец Павел Капица.
  • Павлу Капице было 36 лет, он арендовал жилье с семьей в Сумах, оставил жену и маленькую дочь.
  • После обстрела в Сумской общине 15 мая объявлено Днем траура.

Россияне 14 мая нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах. В результате этого погибли три человека.

Среди них и переселенец Павел Капица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Галину Гладушко.

Смотрите также Вражеский БпЛА попал в автомобиль: известно имя погибшего работника Сумыоблэнерго

Что известно о Павле Капице

Галина говорит, что мужчине было 36 лет. Погибший был переселенцем и вместе с семьей арендовал жилье. У него осталась жена и маленькая дочь.

Трудолюбивый, светлый человек. Погиб на работе. Оставил жену и маленькую дочь. Теперь они остались наедине с бедой,
– написала в соцсетях женщина.

Напомним, что 14 мая Россия в очередной раз обстреляла Сумы. Заметим, что тогда в 11:30 стало известно, что в городе прогремели взрывы. Отбой в регионе объявили в 12:25.

Однако, уже в 14:49 в Сумах снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Чуть больше, как через 10 минут, в городе снова было громко. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.

Враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Сумах, в результате чего погибли 3 человека, еще 6 получили ранения. 15 мая в Сумской общине объявлено Днем траура.