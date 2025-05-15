Арендовал жилье вместе с семьей: в Сумах погиб переселенец Павел Капица

Россияне 14 мая нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах. В результате этого погибли три человека.

Среди них и переселенец Павел Капица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Галину Гладушко.

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Что известно о Павле Капице

Галина говорит, что мужчине было 36 лет. Погибший был переселенцем и вместе с семьей арендовал жилье. У него осталась жена и маленькая дочь.

Трудолюбивый, светлый человек. Погиб на работе. Оставил жену и маленькую дочь. Теперь они остались наедине с бедой,

– написала в соцсетях женщина.

Напомним, что 14 мая Россия в очередной раз обстреляла Сумы. Заметим, что тогда в 11:30 стало известно, что в городе прогремели взрывы. Отбой в регионе объявили в 12:25.

Однако, уже в 14:49 в Сумах снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Чуть больше, как через 10 минут, в городе снова было громко. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.

Враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Сумах, в результате чего погибли 3 человека, еще 6 получили ранения. 15 мая в Сумской общине объявлено Днем траура.