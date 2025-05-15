Серед них і переселенець Павло Капиця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Галину Гладушко.

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Що відомо про Павла Капицю

Галина каже, що чоловіку було 36 років. Загиблий був переселенцем та разом з родиною орендував житло. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Працьовитий, світлий чоловік. Загинув на роботі. Залишив дружину й маленьку донечку. Тепер вони залишилися наодинці з бідою,

– написала у соцмережах жінка.

Нагадаємо, що 14 травня Росія вкотре обстріляла Суми. Зауважимо, що тоді о 11:30 стало відомо, що у місті пролунали вибухи. Відбій в регіоні оголосили о 12:25.

Однак, вже о 14:49 в Сумах знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Трохи більше, як за 10 хвилин, в місті знову було гучно. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.

Ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Сумах, внаслідок чого загинули 3 людини, ще 6 отримали поранення. 15 травня у Сумській громаді оголошено Днем жалоби.