Пытались повторить историю с краматорской пиццерией, – журналист об ударе по Покровску
Источник:Денис Казанский
Российские оккупанты 7 августа ударили по Покровску. Одна из ракет попала по дому, на первом этаже которого расположен ресторан.
Это заведение часто посещают иностранцы и волонтеры. Об этом рассказал журналист Денис Казанский.
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Оккупанты пытались повторить историю с краматорской пиццерией
Казанский отметил, что на первом этаже обстрелянного жилого дома в Покровске расположен ресторан "Корлеоне", в котором часто бывают волонтеры и приезжающие на фронт иностранные журналисты.
Сам бывал там десятки раз. Российские изверги били в него – пытались повторить историю с пиццерией "РИО" в Краматорске,
– заметил журналист.
Он добавил, что в Краматорске пиццерия была отдельным зданием, а покровский ресторан расположен в жилом доме. То есть надо бить прямо в дом с людьми, чтобы попасть в него.
"И ублюдки это сделали. Целенаправленно ударили в жилую многоэтажку с людьми. Уже известно, по меньшей мере, о двух погибших гражданских", — заявил Казанский.
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Кратко об ударе по Краматорску
- Вечером 27 июня Россия нанесла 2 ракетных удара по Краматорску. Оккупанты попали по местной пиццерии, где находилось много людей. Очередной теракт россияне совершили в годовщину удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.
- Враг прицельно ударил по скоплению людей ракетами "Искандер". После атаки российские пропагандисты цинично заявили, что били по якобы месту пребывания украинских военных и иностранных инструкторов.
- По мнению террористов, "иностранные инструкторы" – это украинские дети, ведь в результате атаки погибли 11 гражданских, среди которых трое были несовершеннолетними. Речь идет о 17-летней и двух 14-летних девушках – сестры-близнецы Анна и Юлия Аксенченко должны были в сентябре праздновать свой 15-й день рождения.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что этот удар корректировал агент российских спецслужб. Наша контрразведка задержала его по горячим следам. Накануне атаки он находился возле пиццерии и собирал данные для вражеской атаки.