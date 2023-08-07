Пытались повторить историю с краматорской пиццерией, – журналист об ударе по Покровску

Российские оккупанты 7 августа ударили по Покровску. Одна из ракет попала по дому, на первом этаже которого расположен ресторан.

Это заведение часто посещают иностранцы и волонтеры. Об этом рассказал журналист Денис Казанский.

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Оккупанты пытались повторить историю с краматорской пиццерией

Казанский отметил, что на первом этаже обстрелянного жилого дома в Покровске расположен ресторан "Корлеоне", в котором часто бывают волонтеры и приезжающие на фронт иностранные журналисты.

Сам бывал там десятки раз. Российские изверги били в него – пытались повторить историю с пиццерией "РИО" в Краматорске,

– заметил журналист.

Он добавил, что в Краматорске пиццерия была отдельным зданием, а покровский ресторан расположен в жилом доме. То есть надо бить прямо в дом с людьми, чтобы попасть в него.

"И ублюдки это сделали. Целенаправленно ударили в жилую многоэтажку с людьми. Уже известно, по меньшей мере, о двух погибших гражданских", — заявил Казанский.

По состоянию на 21:55 известно, что в результате атаки пять человек погибли, а еще 31 гражданский получил ранения. Число пострадавших еще может возрасти.

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