Наводчик ракет на Грозу отбирал у местных авто во время оккупации, - ГБР
Источник:ГБР
ГБР объявило о еще одном подозрении бывшему правоохранителю из Харьковской области, который вместе с братом в октябре прошлого года навел ракету на поселок Гроза. Речь идет о переходе на сторону оккупантов.
Мужчина во время оккупации Купянска активно помогал захватчикам. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
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Наводчик ракеты на село Гроза получил подозрение в госизмене
Правоохранители не указывали имя подозреваемого, одновременно отметили, что речь идет о младшем брате. В СМИ ранее писали, что младший фигурант – это Дмитрий Мамон.
По данным следствия, после начала российского полномасштабного вторжения мужчина начал прислуживать россиянам и выполнять все их указания. Так, для предателя новым местом работы стала оккупационная патрульная служба.
Он вместе с военными вражеской армии дежурил на блокпостах, выписывал штрафы местным жителям, и даже изымал у них автомобили. Более того, эти изъятые транспортные средства фигурант передавал российским силовикам.
В ГБР добавили, что предатель за свою работу получал по 45 тысяч российских рублей ежемесячно.
Во время освобождения Купянска он сбежал размм с братом Владимиром Мамоном на подконтрольную россиянами территорию. Дмитрию, как и Владимиру, объявили подозрение в госизмене. Уголовное производство в отношении старшего фигуранта ранее направили в суд. Обоим предателям грозит пожизненное.
Ракетный удар по Грозе: что известно
- Оккупанты 5 октября ударили по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Согласно предварительным выводам, оккупанты выпустили ракету "Искандер", которая попала в кафе-магазин.
- В то же время там происходили поминки местного жителя, который был военным.
- В результате российской атаки погибли 59 мирных жителей.
- Впоследствии Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении двум родным братьям, которые наводили ракету на кафе, в котором находились мирные жители.