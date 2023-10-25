Ночью 25 октября россияне запустили по Хмельнитчине боевые дроны "Шахед". К сожалению, известно о падении обломков по объектам инфраструктуры города Славута и раненых в результате атаки.

О ситуации в городе после российского террора рассказал мэр Славуты Василий Сидор. Он отметил, что повреждены все учебные заведения города.

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Какая ситуация в пострадавшем городе

Василий Сидор рассказал, что в результате ночной атаки россиян по Славуте повреждены практически все объекты социальной сферы. Школы, садики, больница, объекты культуры, религиозные постройки, а также пострадали частные дома.

Около 300 домов повреждены, многоэтажны. Сейчас мы проводим инвентаризацию – это сотни частных домов. В общем, это выбитые окна, двери, кровля повреждена. Много вреда для предприятий,

– рассказал глава города.

Мэр Славуты подчеркнул, что город был полностью промышленным и не производил ничего для нужд военного комплекса. Здесь производят унитазы, умывальники, а также работает предприятие со шведским капиталом.

В настоящее время 20 человек находятся в больнице из-за последствий вражеской атаки. Всего за медицинской помощью обратилось 26 человек. Медики оказали необходимую помощь – горожане находятся в удовлетворительном состоянии.

Радиационный фон на АЭС в пределах норм, повреждений не было. Однако получили повреждения города и села в округе.

Что известно об атаке на Хмельнитчину