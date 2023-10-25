Повреждены практически все объекты социальной сферы, – мэр Славуты о последствиях атаки россиян
Ночью 25 октября россияне запустили по Хмельнитчине боевые дроны "Шахед". К сожалению, известно о падении обломков по объектам инфраструктуры города Славута и раненых в результате атаки.
О ситуации в городе после российского террора рассказал мэр Славуты Василий Сидор. Он отметил, что повреждены все учебные заведения города.
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Какая ситуация в пострадавшем городе
Василий Сидор рассказал, что в результате ночной атаки россиян по Славуте повреждены практически все объекты социальной сферы. Школы, садики, больница, объекты культуры, религиозные постройки, а также пострадали частные дома.
Около 300 домов повреждены, многоэтажны. Сейчас мы проводим инвентаризацию – это сотни частных домов. В общем, это выбитые окна, двери, кровля повреждена. Много вреда для предприятий,
– рассказал глава города.
Мэр Славуты подчеркнул, что город был полностью промышленным и не производил ничего для нужд военного комплекса. Здесь производят унитазы, умывальники, а также работает предприятие со шведским капиталом.
В настоящее время 20 человек находятся в больнице из-за последствий вражеской атаки. Всего за медицинской помощью обратилось 26 человек. Медики оказали необходимую помощь – горожане находятся в удовлетворительном состоянии.
Радиационный фон на АЭС в пределах норм, повреждений не было. Однако получили повреждения города и села в округе.
Что известно об атаке на Хмельнитчину
- В ночь на 25 октября россияне выпустили по Украине "Шахеды" по нескольким направлениям. Согласно данным Генштаба, оккупанты применили 11 ударных БпЛА – все дроны сбили, однако обломки нанесли значительные повреждения.
- Оккупанты регулярно бьют по Хмельнитчине, чтобы избавить людей от света и тепла. Они пытаются добраться до критической инфраструктуры, а также ВСУ.
- Ночью Россия ударила недалеко от Хмельницкой АЭС. В результате взрыва повреждены окна в двух корпусах станции. Из-за повреждений линий электропередачи обесточено 1860 потребителей в городах Славута и Нетишин.