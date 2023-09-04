В МВД уже обнародовали жуткие кадры последствий удара по Одесщине. Предварительно от вражеской атаки никто не пострадал.

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Какие последствия вражеского удара по Одесской области

Российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру юга региона. К сожалению, разрушения получили складские и производственные здания, сельхозтехника, ремонтные мастерские с последующим возгоранием.

Пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Сейчас на местах поражений работают полицейские. Правоохранители производят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки и собирают вещественные доказательства очередного преступления России.



Последствия удара по Одесской области / фото полиции



Что происходит после атаки Одесщины / фото полиции



В Одесской области есть разрушения / фото полиции

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