В МВД уже обнародовали жуткие кадры последствий удара по Одесщине. Предварительно от вражеской атаки никто не пострадал.
К теме Массированная атака по Одесщине: сколько дронов удалось уничтожить силам ПВО
Какие последствия вражеского удара по Одесской области
Российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру юга региона. К сожалению, разрушения получили складские и производственные здания, сельхозтехника, ремонтные мастерские с последующим возгоранием.
Пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Сейчас на местах поражений работают полицейские. Правоохранители производят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки и собирают вещественные доказательства очередного преступления России.
Последствия удара по Одесской области / фото полиции
Что происходит после атаки Одесщины / фото полиции
В Одесской области есть разрушения / фото полиции
Массированная атака Украины 4 сентября: что известно
- В ночь на 4 сентября враг атаковал ударными БПЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, Россия).
- Всего были зафиксированы пуски 32 "Шахедов", атаковавших Одесщину и Днепропетровщину. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА.
- В Воздушных силах отметили, что была применена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
- Кстати, ночью во время очередной массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. На это уже отреагировали в Офисе Президента Украины.
- Позже в Минобороны Румынии прокомментировали атаку российских беспилотников. Там говорят, что атака вражеских дронов в Одесской области не представляла никакой прямой военной угрозы для страны.
- Кроме этого, на Днепропетровщине утро началось с вражеской атаки. 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПвК "Восход". Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются. Предварительно, без погибших и пострадавших.
- А в 01:43 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен российский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня (неустановленного типа).