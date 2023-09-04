У МВС вже оприлюднили моторошні кадри наслідків удару по Одещині. Попередньо, від ворожої атаки ніхто не постраждав.
До теми Масована атака по Одещині: скільки дронів вдалося знищити силам ППО
Які наслідки ворожого удару по Одещині
Російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру півдня регіону. На жаль, руйнувань зазнали складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка, ремонтні майстерні з подальшим загорянням.
Пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Зараз на місцях уражень працюють поліцейські. Правоохоронці проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки та збирають речові докази чергового злочину Росії.
Наслідки удару по Одещині / фото поліції
Що відбувається після атаки Одещини / фото поліції
На Одещині є руйнування / фото поліції
Масована атака України 4 вересня: що відомо
- У ніч на 4 вересня ворог атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, Росія).
- Усього було зафіксовано пуски 32 "Шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА.
- У Повітряних силах зазначили, що було застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.
- До речі, вночі під час чергової масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії. На це вже відреагували в Офісі Президента України.
- Згодом у Міноборони Румунії прокоментували атаку російських безпілотників. Там кажуть, що атака ворожих дронів на Одещині не становила жодної прямої військової загрози для країни.
- Окрім цього, на Дніпропетровщині ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Попередньо, без загиблих та постраждалих.
- А о 01:43 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено російський розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня (невстановленого типу).