Ситуация накаляется: как удар США по Ирану повлияет на войну в Украине

Соединенные Штаты атаковали ядерные объекты Ирана. Это действительно ощутимый удар по союзнику России.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк, заметив, что удар США по Ирану является серьезной пощечиной для тоталитарных режимов. Между Россией и Ираном заключен договор о стратегическом партнерстве. Но диктатор Путин в очередной раз демонстрирует, что не может защитить своих союзников.

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Как это повлияет на Украину

Как отметил Антонюк, удар США по ядерным объектам Ирана является новым истоком глобальной "турбулентности" и кризиса. Возможно, потом этот период назовут третьей мировой войной. В мире продолжают вспыхивать различные боевые действия.

К сожалению, в результате обострения на Ближнем Востоке выросли цены на нефть. В этом заинтересована Россия.

Высокие цены на нефть улучшают финансовые возможности России. Если не введут дополнительные санкции, в том числе и по предельной цене на их сырье, то Кремль получит дополнительные ресурсы,

– сказал Антонюк.

Добавим, президент Дональд Трамп заявил, что удары США по Ирану могут повториться, если там не захотят пойти навстречу и не согласятся на мир. В Иране заявили, что продолжат свою ядерную программу, несмотря на атаки от США. Они якобы вывезли критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как Штаты по ним ударили.