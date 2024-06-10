Анатолий Храпчинский, авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ, рассказал 24 Каналу, что удар произошел с украинского самолета украинским оружием. По его словам, любое оружие, полученное на баланс ВСУ, уже является украинским.

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Враг больше не будет чувствовать себя свободно

Соответственно он предостерегает делать выводы, каким именно оружием был нанесен этот удар.

На сегодня у ВСУ есть сверхважная задача – создание буферной 100-километровой зоны вокруг границ Украины, где не было бы российского тяжелого вооружения.

Благодаря таким действиям Сил обороны, мы сможем выстроить такую линию,

– уверен авиаэксперт.

В то же время сейчас Украина мощно продвигается в развитии ВПК. В ближайшее время, по его словам, будем иметь возможность использовать собственные крылатые авиабомбы и использовать большую номенклатуру своего вооружения, которое поможет нам существенно повлиять на позиции врага, находящиеся за рубежом Украины.

Ранее за границами Украины – на территории России – враг чувствовал себя довольно свободно. Он активно использовал около границ базы хранения, склады, чтобы легче было их передвигать к линии фронта. Удары украинских сил по территории России приведут к тому, что враг будет вынужден оттягивать эти склады дальше от линии поражения на безопасное расстояние,

– пояснил заместитель директора компании по производству РЭБ.

Сейчас Украина получает от западных партнеров номенклатуру вооружения, которая способна бить на расстояние 80 километров. Однако украинской дипломатии нужно вести переговоры с союзниками по поставкам оружия, в частности, ракет ATACMS, которые наносят удары на расстояние до 300 километров и воздушных ракет вроде Storm Shadow/SCALP-EG. А также ракет JASSM, которые можем получить с самолетами F-16.

"Тогда возможности Вооруженных Сил Украины значительно увеличатся, и мы сможем поражать стратегические объекты России на расстоянии до 1000 километров. При этом мы должны продолжать выбивать российские стратегические объекты собственными разработками – беспилотными авиационными системами, которые сейчас наносят огромный вред россиянам", – отметил Анатолий Храпчинский.

Важно! Как отмечает издание Sky News, ссылаясь на источник среди военных ВСУ, украинский военный самолет впервые с начала войны нанес удар по цели на территории в России. В результате удара был поражен командный пункт в районе Белгорода. Журналисты издания подтверждают "прямое попадание", а также отмечают, что "это первый боеприпас ВСУ, которым с воздуха атаковали цель на территории России".

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