Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва РЕБ, розповів 24 Каналу, що удар відбувся з українського літака українською зброєю. За його словами, будь-яка зброя, що отримана на баланс ЗСУ, вже є українською.

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Ворог більше не відчуватиме себе вільно

Відповідно він застерігає робити висновки, якою саме зброєю було завдано цього удару.

На сьогодні у ЗСУ є надважливе завдання – створення буферної 100-кілометрової зони довкола кордонів України, де не було б російського важкого озброєння.

Завдяки таким діям Сил оборони, ми зможемо вибудувати таку лінію,

– впевнений авіаексперт.

Водночас зараз Україна потужно просувається у розвитку ВПК. Найближчим часом, за його словами, матимемо спроможність використовувати власні крилаті авіабомби та використовувати велику номенклатуру власного озброєння, яке допоможе нам суттєво вплинути на позиції ворога, що перебувають за кордоном України.

Раніше за кордонами України – на території Росії – ворог відчував себе доволі вільно. Він активно використовував близько кордонів бази збереження, склади, щоб легше було їх пересувати до лінії фронту. Удари українських сил по території Росії призведуть до того, що ворог буде змушений відтягувати ці склади далі від лінії ураження на безпечну відстань,

– пояснив заступник директора компанії з виробництва РЕБ.

Наразі Україна отримує від західних партнерів номенклатуру озброєння, яка здатна бити на відстань 80 кілометрів. Однак українській дипломатії потрібно вести перемовини з союзниками щодо постачання зброї, зокрема, ракет ATACMS, які завдають ударів на відстані до 300 кілометрів та повітряних ракет на кшталт Storm Shadow/SCALP-EG. А також ракет JASSM, які можемо отримати з літаками F-16.

"Тоді можливості Збройних Сил України значно збільшаться, і ми зможемо уражати стратегічні об'єкти Росії на відстані до 1000 кілометрів. При цьому маємо продовжувати вибивати російські стратегічні об'єкти власними розробками – безпілотними авіаційними системами, які зараз завдають величезної шкоди росіянам", – наголосив Анатолій Храпчинський.

Важливо! Як зазначає видання Sky News, посилаючись на джерело серед військових ЗСУ, український військовий літак вперше з початку війни завдав удару по цілі на території в Росії. Внаслідок удару було уражено командний пункт у районі Бєлгорода. Журналісти видання підтверджують "пряме влучання", а також зазначають, що "це перший боєприпас ЗСУ, яким із повітря атакували ціль на території Росії".

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