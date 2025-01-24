Первыми сбросили сверхтяжелую бомбу на Сумщину: СБУ объявила подозрение 5 российским генералам

Служба безопасности заочно сообщила о подозрении 5 российским генералам. Они командовали первым ударом сверхтяжелой бомбы по Сумской области в 2022 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение СБУ в телеграм-канале.

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Что известно о подозрении СБУ 5 российским генералам

В СБУ отметили, что собрали доказательную базу по военным преступникам из России, которые в мае 2022 года отдали приказ ударить по гражданской инфраструктуре Сумской области управляемой авиабомбой типа УПАБ-1500Б.

Это был первый случай, когда оккупанты использовали для обстрела мирных объектов Сумской области настолько мощный боеприпас. Эта сверхтяжелая бомба попала по агрокомплексу на территории Путивльской общины, разрушила несколько корпусов местной сельхозкомпании и повредила здания двух колледжей.

По данным следствия СБУ, инициатором этой бомбардировки был командующий Западного военного округа России генерал-полковник Александр Журавлев. Именно он вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном спланировали воздушную атаку по местному агропредприятию,

– отметили в СБУ.

Далее запрос на осуществление авиаудара от Журавлева получил командующий военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов. Он дал согласие на эту атаку.

"Затем по его приказу оккупанты подняли в воздух бомбардировщик Су-34 с аэродрома в Ахтубинске и осуществили удар по украинскому предприятию", – подчеркнули в службе.

Также в СБУ отметили, что в ходе расследования установили личности еще 4 российских чиновников, которые причастны к подготовке и осуществлению вражеской авиационной атаки. Это подчиненные генерала Дронова.

Среди преступников были:

начальник штаба – первый заместитель командующего военно-воздушных сил России генерал-майор Сергей Мещеряков;

начальник 929-го летно-испытательного центра минобороны России – генерал-майор Радик Бариев;

начальник штаба 929-го центра – полковник Виктор Моховиков;

заместитель начальника 929-го центра минобороны России – полковник Максим Стефанов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили 7 россиянам о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы наказать виновных.