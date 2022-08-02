В Хрустальном оккупанты пытаются скрыть свои потери после ракетного удара ВСУ

В городе Хрустальный на временно оккупированной Луганщине оккупанты разместили свое подразделение в гостинице "Красный Луч". ВСУ нанесли по нему точный удар, однако россияне тщательно скрывают свои потери.

После того, как ВСУ нанесли огневое поражение по месту дислокации врага в Хрустальном, оккупанты не стали обнародовать информацию о потерях.

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россия отрицает гибель своих солдат

Захватчики провели целый комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих. Большинство раненых немедленно отправили в военный госпиталь в ростов-на-дону на гражданских автомобилях.

Кроме этого, оккупанты начали убеждать, что российские войска вовремя выехали из гостиницы.

После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что вроде бы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал,

– говорится в сообщении.

агрессор теряет рекордное количество военных

Заметим, что потери россии за 5 месяцев полномасштабной войны против Украины превышают число погибших американских солдат в Ираке за 8 лет.

россия уже потеряла более 41 тысячи своих военных, а США за 8 лет там потеряли почти 36 тысяч своих солдат – говорится о 4 266 убитых и 31 153 раненых.

В целом с 24 февраля потери оккупантов составили:

танков – 1 768 (+0) единиц;

боевых бронированных машин – 4 014 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 936 (+4) единицы;

РСЗО – 259 (+0) единиц;

средств ПВО – 117 (+0) единиц;

самолетов – 223 (+0) единиц;

вертолетов – 191 (+1) единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3);

крылатых ракет – 174 (+0);

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2914 (+2) единиц;

специальной техники – 82 (+0).

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