Пострадало предприятие, входящее в состав "Роскосмоса", мосты и склады: ВСУ нанесли удар по оккупантам

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по россиянам. Силы обороны атаковали предприятие, входящее в состав "Роскосмоса", склады и мосты противника.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Каковы последствия для оккупантов после ударов ВСУ?

В ночь на 1 июля украинские военные нанесли удар по АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензенской области России. На месте ударов зафиксировали задымление.

АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" – ведущее российское предприятие в области космического, авиационного и военного приборостроения, входящее в состав холдинга "Российские космические системы".

Там оккупанты изготавливали датчики для крылатых и баллистических ракет ("Искандер", "Калибр", Х-101), компоненты бортовых систем авиации (Су-34, Су-35, Ту-95МС) и аппаратуру для военного космоса.

Силы обороны также нанесли удары по противнику на оккупированных территориях. В Донецкой области были поражены логистическая переправа и автомобильный мост через реку Малый Кальчик, а в Луганской области – железнодорожный мост через реку Тепла.

Указанные объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств,

– заявили в Генштабе.

Кроме того, ВСУ атаковали склады горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также три склада материально-технического обеспечения в Курской, Донецкой и Харьковской областях.

Также были поражены 5 пунктов управления БПЛА противника в Запорожской и Донецкой областях.

Что еще известно об успешных ударах ВСУ по врагу?

В течение 28 июня и в ночь на 29 июня Силы обороны Украины нанесли массированные удары по важным военным объектам российской армии. Главная цель атаки – подорвать военно-экономический потенциал и разрушить логистику оккупантов.

Украинские военные атаковали автомобильный мост вблизи Новоазовска в Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области. Под прицел ВСУ попали и центры управления вражескими беспилотниками. Силы обороны поразили их вблизи Гуляйполя в Запорожской области и возле Бахмута в Донецкой области.

Силы специальных операций нанесли deep strike по территории России. Под ударом оказались два завода под Оренбургом – газоперерабатывающий и гелиевый. Также в Генштабе добавили, что Силы обороны поразили склад FPV-дронов россиян в районе Алексеевки в Белгородской области.