Попадание в цех сборки самолетов: спутниковые снимки последствия удара по авиазаводу под Ульяновском
Украинские военные 16 марта ударили по российскому авиазаводу "Авиастар" в Ульяновске. На спутниковых снимках видно поврежденный цех сборки самолетов.
На предприятии оккупанты изготавливали и обслуживали военные самолеты. Об этом сообщили в Dnipro Osint.
Какие последствия попадания по заводу?
Генштаб ранее сообщал, что Силы обороны Украины нанесли поражение по инфраструктуре авиастроительного завода “Авиастар”.
В сети публикуют спутниковые снимки, на которых видны последствия удара украинских военных. На фото заметили попадание в цех сборки самолетов.
Последствия попадания по заводу / Фото Dnipro Osint
Также в Генштабе заявляли, что часть самолетов на территории предприятия получила повреждения различной степени.
Напомним, что, что 17 марта 2026 года на авиаремонтном заводе в Новгородской области России ВСУ поразили самолет А-50. Его уничтожение важно, поскольку это судно имеет локатор, который помогает российским ПВО.
Чем известен российский завод "Авиастар"?
На предприятии в Ульяновске россияне производили военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и заправщики Ил-78М-90А.
Завод также является частью вражеской Объединенной авиастроительной корпорации, структуры "Ростеха". На нем россияне обслуживали тяжелые транспортные самолеты Ан-124 "Руслан".
Что еще известно об атаках по России?
Силы обороны Украины нанесли удары по средствам ПВО, радиолокационных станциях и складах российской армии на оккупированных территориях и в России. В результате ударов были разрушены склады, в том числе по хранению "Шахедов".
В порту Приморск после атаки ВСУ горят по меньшей мере 4 нефтяных резервуара, хотя местные власти сообщают о возгорании только одного.
Украинские военные атаковали аэродром "Энгельс-2" и объекты в Саратове, что позволило проломить коридор в российской ПВО.